Жители поселка в ВКО заявили об изнасиловании ребенка

В Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование по заявлению об изнасиловании 12-летней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.



О трагедии, которая предположительно произошла 12 ноября в поселке Тугыл Тарбагатайского района, сообщили жители данного населенного пункта. Именно жители написали в общественный фонд "НеМолчиKZ". По их словам, девочка живет с отцом, злоупотребляет спиртным, а мать ребенка умерла.



"Девочка живет с папой. Папа вечно пьяный, домой всяких мужиков таскает, никто их не проверяет. Органы опеки и акимат в курсе, но ничего не предпринимают. Девочка очень умная, воспитанная… Ее три дня назад изнасиловал 30-летний мужчина, который якобы помогал этой семье. Он сделал свое дело и спокойно гуляет, испортил жизнь ребенку", - пишут сельчане в обращении.



По словам жителей, об этой истории знают все сельчане, в том числе представители школы и полиции.



"Хотят ее отправить в Алматы, чтобы никто про них ничего не узнал, так как из высших никто не хочет за нее нести ответственность. Просим вас, помогите распространить, придать огласке. Пусть этот педофил несет ответственность за содеянное, потому что он еще кого-нибудь изнасилует", - просят жители поселка Тугыл.



Также они сообщают, что отец пострадавшей девочки живет на пособие своей дочери, хотя многие сельчане помогают семье продуктами.



В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали информацию.



"Отделом полиции Тарбагатайского района 12 ноября текущего года начато досудебное расследование. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. Назначены необходимые судебные экспертизы", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП ВКО.



В ведомстве также сообщили, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

