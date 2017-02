Казахстан вошел в десятку самых токсичных стран мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из самых токсичных государств Центральной Азии стал Казахстан, войдя в десятку токсичных стран мира. Об этом говорится в исследовании британской организации The Eco Experts, сообщает ca-news.org.Эксперты британской организации The Eco Experts собрали данные о 135 странах мира на основе 5 факторов окружающей среды: это потребление энергии на душу населения; выбросы углекислого газа (СО2) от сжигания топлива; уровень загрязнения воздуха; смертельные случаи, связанные с загрязнением воздуха; возобновляемые источники энергии.По итогам исследования Кыргызстан является самой нетоксичной страной в Центральной Азии. Второе место по уровню токсичности занял Таджикистан. Самыми токсичными государствами Центральной Азии являются Казахстан и Туркменистан.«Вместо того, чтобы просто смотреть на уровни загрязнения воздуха, исследование также сосредоточено на работе по борьбе с изменением климата. Саудовская Аравия является одним из крупнейших в мире производителей нефти, но имеет один из самых низких в мире вкладов возобновляемых источников энергии, хотя, несмотря на погодные условия, идеально подходит для солнечной энергии. Это свидетельствует о пренебрежении к здоровью населения и окружающей среды», - сообщает организация The Eco Experts.По данным The Guardian, Китай стремится инвестировать 292 млрд фунтов стерлинга в возобновляемые источники энергии к 2020 году. Китай активно ищет пути к зеленому будущему, в то время как уровни загрязнения страны остаются высокими, следовательно, страна падает ниже в рейтинге токсичности.Люксембург стал самым токсичным среди европейских стран. Страна страдает от сильного загрязнения из соседних стран, включая Германию и Бельгию.10 самых токсичных стран мира:- Саудовская Аравия;- Кувейт; - Катар;- Бахрейн;- Объединенные Арабские Эмираты;- Оман;- Туркменистан;- Ливия;- Казахстан;- Тринидад и Тобаго.Согласно докладу, наименее токсичными странами являются африканские страны: Кения, Мозамбик и Эфиопия. Отсутствие индустриализации в странах привело к минимальному загрязнению воздуха. На сегодняшний день реальной проблемой в Африке является качество питьевой воды.