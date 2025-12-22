18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.12.2025, 14:24

Грузинские автомобили стремительно покидают страну в сторону Казахстана

Новости Казахстана 0 6 997

За 11 месяцев 2025 года Казахстан уверенно занял лидирующую позицию среди стран по импорту автомобилей из Грузии. Своим показателем в 41,6 тыс. реэкспортированных машин республика обошла все другие страны, сообщает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Общий объем поставок и средняя стоимость авто

Общий объем реэкспорта автомобилей в Казахстан составил 735 млн долларов США, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость одного автомобиля при этом достигла 17,7 тыс. долларов.

Кто держит финансовое лидерство

Несмотря на количественное лидерство Казахстана, по объему автоэкспорта в денежном выражении лидирует Кыргызстан. В страну было отправлено 38,9 тыс. автомобилей на сумму 1,3 млрд долларов.

На третьем месте — Азербайджан, импортировавший автомобили на 197 млн долларов, однако поставки туда сократились на 28% в годовом выражении.

Центральная Азия бьет рекорды роста

Особенно заметен рост реэкспорта в страны Центральной Азии:

  • Таджикистан — рост почти в 6 раз, до 152 млн долларов

  • Узбекистан — увеличение более чем в 5 раз, до 72 млн долларов

  • Туркменистан — рекордный рост в 26 раз, достиг 29 млн долларов

Эти показатели демонстрируют возрастающий интерес Центральной Азии к грузинскому автопарку, особенно на вторичном рынке.

Топ-10 направлений грузинского реэкспорта

Помимо стран Центральной Азии, в топ-10 крупнейших импортеров грузинских автомобилей входят:

  • Украина — 15 млн долларов

  • Молдова — 9 млн долларов

  • Объединенные Арабские Эмираты — 12 млн долларов

Рекордные показатели за 2025 год

Всего за 11 месяцев 2025 года из Грузии на реэкспорт было отправлено 103 тыс. легковых автомобилей на сумму 2,6 млрд долларов, что на 18% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость реэкспортируемого автомобиля составила 25,2 тыс. долларов.

Что осталось на внутреннем рынке Грузии

За тот же период Грузия импортировала 212 тыс. автомобилей на сумму 3,5 млрд долларов, две трети из которых были направлены на реэкспорт. На внутреннем рынке страны осталось 108 тыс. автомобилей стоимостью 918 млн долларов, со средней ценой 8,5 тыс. долларов за единицу.

Вывод

Казахстан не только стал лидером по количеству реэкспортируемых грузинских автомобилей, но и стал частью масштабной региональной тенденции: страны Центральной Азии демонстрируют рекордный рост спроса на автомобили с грузинского рынка.

