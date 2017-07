"Канело" будет претендовать только на два пояса Головкина

Фото: instagram.com/goldenboyboxing

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес будет претендовать только на два пояса, принадлежащих Геннадию Головкину, сообщают Vesti.kz.Так, в Golden Boy Promotions - промоутерской компании, представляющей интересы мексиканца - заявили, что "Канело" будет претендовать только на чемпионские пояса WBA и IBF, принадлежащие GGG. Сам же мексиканец готов расстаться с титулом журнала The Ring.Альварес уже подтвердил, что в бою с Головкиным будет претендовать только на титулы. Пояса WBC и IBO в случае поражения GGG станут вакантными."Я буду очень горд сразиться за эти важные титулы. Это будет лучшее боксерское шоу в этом году, я знаю, что все фанаты в Мексике и за ее пределами получат удовольствие от боя, так как я не только защищу пояс по версии The Ring и звание линейного чемпиона, но и завоюю пояса по версиям WBA Super и IBF", - цитирует Альвареса "Чемпионат".Между тем, промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что его подопечный будет защищать все свои титулы в бою с "Канело"."GGG будет горд защищать все свои пояса - по версиям WBC, WBA, IBF и IBO. Он также рассчитывает добавить в свою коллекцию титул журнала The Ring, когда выйдет на ринг против Альвареса. Болельщикам понравится этот бой. Встретятся не только два лучших бойца дивизиона в полном расцвете сил, но и одни из самых продаваемых боксеров", - цитирует Леффлера boxingscene.com.Напомним, бой пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, на шоу ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций. Ранее стали известны и первые участники андеркарта.