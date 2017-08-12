Арнольд Шварценеггер снимется в шестой части "Терминатора"

Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снимется в шестом по счету фильме "Терминатор" киносаги, которая принесла ему всемирную славу. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает ТАСС.
"В марте следующего года я приступаю к съемкам "Терминатора". (Режиссер) Джеймс Кэмерон и (продюсер) Дэвид Эллисон вернутся в состав съемочной группы", - приводит телеканал слова Шварценеггера, которому 30 июля исполнилось 70 лет.
Кэмерон подтвердил решение снять шестую часть фантастического боевика и сообщил, что экс-губернатор Калифорнии будет исполнять роль не терминатора, а его прототипа - человека.
"Спросите себя сами, почему все персонажи выглядят и говорят, как Арнольд. На это должна быть причина. Правильно, меня осенила мысль, что должен быть прототип", - заявил один из самых кассовых в мире режиссеров британской газете Daily Express.
Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль близ города Граца в 1947 году. В США он перебрался в возрасте 21 год и сумел сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как "Конан-варвар", (Conan the Barbarian, 1982), "Терминатор" (The Terminator, 1984), "Коммандос" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Вспомнить все" (Total Recall, 1990).
После первого "Терминатора" на экран вышли "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgment Day, 1991), "Терминатор 3: Восстание машин" (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003), "Терминатор: Да придет спаситель" (Terminator Salvation, 2009) и "Терминатор: Генезис" (Terminator Genisys, 2015). Шварценеггер сыграл робота в четырех из них.
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