Apple принесла извинения потребителям из-за намеренно замедленной работы iPhone

Американская корпорация Apple принесла извинения потребителям за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone, и обещала никогда не поступать так впредь. Стоимость замены аккумуляторов в смартфонах iPhone 6 и предыдущих моделях снижена с 79 до 29 долларов, говорится в уведомлении, размещенном на сайте корпорации, передает ТАСС.



"Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся. Данная проблема вызвала много недопонимания, поэтому мы хотим объясниться и рассказать о том, какие изменения мы делаем (чтобы исправить положение)", - отметила корпорация.



"Прежде всего, мы не совершаем и не совершим ничего, чтобы намеренно сократить срок эксплуатации любого товара Apple или же преуменьшить впечатление пользователей от новых обновлений", - добавила Apple. Корпорация пояснила, что год назад она выпустила обновление операционной системы iOS 10.2.1, призванное избежать отключения определенных компонентов моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE во время периодов максимального расходования энергии аккумуляторов. Продолжение функционирования важных, с точки зрения корпорации, приложений, однако, достигалось "иногда за счет замедления включения (менее важных) приложений".



Так как реакция потребителей на iOS 10.2.1 "была позитивной", в Apple "недавно распространили аналогичный вид поддержки на модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus путем установки приложения iOS 11.2". Корпорация заверила, что замена старых аккумуляторов на новые приводит функционирование смартфонов предыдущих поколений в норму. Стоимость замены аккумуляторов, срок гарантии которых истек, "сокращается на 50 долларов - с 79 до 29 долларов", начиная с января 2018 года. Эта программа будет внедряться повсеместно до декабря 2018 года.



Ранее Apple подтвердила, что замедляла работу старых моделей своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, корпорация внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.