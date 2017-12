Опечатку Трампа назвали словом года

Читатели издания The Daily Telegraph назвали словом года опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, которую признали неологизмом.



За слово covfefe проголосовали 27 процентов читателей издания. На втором месте в рейтинге The Daily Telegraph расположилось слово Maybot - прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом (он сравнил Мэй с компьютерной программой). Третьим в голосовании стало слово "биткоин".



Слово covfefe родилось 31 мая. В аккаунте Трампа появился незаконченный твит с загадочным covfefe. Пользователи принялись гадать, что означает это слово. Вероятно, Трамп имел в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала бы "Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...". Позже Белый дом рассмешил журналистов объяснением загадочного твита Трампа.



Вскоре эта запись была удалена, но неологизм успел запомниться интернет-пользователям, терявшимся в догадках, что же он означает. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее. Позже Трамп сам предложил читателям угадать значение слова.