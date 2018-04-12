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Говорить стыдно – Назарбаев о переводе слов на казахский язык

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Говорить стыдно – Назарбаев о переводе слов на казахский язык
Фото: akorda.kz
Президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил свое мнение по поводу перевода иностранных слов на казахский язык. С некоторыми примерами он не согласен. Глава государства выступил в ходе презентации учебников в рамках проекта "Новые гуманитарные знания. 100 новых учебников на казахском языке", передает Today.kz.

"Наш народ, когда видит что-то новое, сразу же с лозунгами бежит. Хотели от иностранных и русских слов избавиться, каких только переводов ни делали. Говорить стыдно. Конечно, какие-то очень хорошо прижились, некоторые – главное перевести. Слово "процент" заменили словом даже не тюркоязычным, а персидским – "пайыз". Я с этим не согласен. Это только один пример. Мне покойный Еркагали Ахадиев говорил: "Я был композитором, стал сазгер". Что плохого в словах композитор, пианино? Это же международные слова. Перевели слово пианино как күй сандық. Сандық у казахов что означает (сундук – Прим. автора)... В общем, чтобы обогатить язык, перевели некоторые слова. Балмұздақ – очень красиво перевели мороженое. Международные термины, если войдут в казахский язык, только обогатят его. И приумножат количество слов", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Напомним, в Астане с участием Президента проходит презентация 18 новых учебников.

В ходе мероприятия Назарбаев поручил обеспечить их внедрение в образовательные программы.

Он также посоветовал имамам больше изучать историю. Кроме того, Лидер нации высказался и на тему популяризации казахского языка.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 12:15
Зачем стыдиться сам всё придумал,теперь вертяк учил учил язык,а куню не понимаю лабуду какую то строчит латинскими буквами.
 
 

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