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Google совместно с операторами разработала аналог формату SMS

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Google совместно с операторами разработала аналог формату SMS
Иллюстративное фото
Google разработала новый формат обмена сообщениями, который может в будущем заменить SMS, передает Today.kz со ссылкой на The Verge.

Компания разрабатывает технологию под названием Chat, она основана на стандарте Rich Communication Services (RCS).
Стандарт RCS был представлен в 2012 году ассоциацией GSM, он позволяет обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и создавать групповые чаты, высылать фото и видео и совершать видеозвонки.

По данным The Verge, RCS поддерживают 55 операторов связи: в их числе "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2.

Chat — это не приложение, которое будет копировать iMessage для iOS, отмечает The Verge. Это набор новых функций для системы для обмена сообщениями, который будет продвигаться на Android-устройствах и среди операторов, описывает издание.

Как и в SMS, трафик в Chat будет незашифрованным, в отличие от iMessage и мессенджера Signal. Сообщения, отправленные через Chat на смартфоны не на Android, будут приходить в формате SMS, как и в iMessage.

Для развития Chat Google решила приостановить разработку "умного" мессенджера Allo, который компания представила в мае 2016 года.
Источник: Today.kz
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