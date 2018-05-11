Нефть подорожает до ста долларов за баррель, считают в Bank of America

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель в 2019 году, пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во второй четверти следующего года.
Однако в Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана. Агентство подчеркивает, что также существуют риски срыва поставок из Венесуэлы.
"Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться", — заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.
Доля Тегерана в глобальном предложении на рынке нефти составляет четыре процента, поэтому санкции против Ирана могут привести к сокращению объема "черного золота" на рынке.
В то же время аналитики Goldman Sachs уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет.
Решение Трампа
Во вторник Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской сделки, достигнутой "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.
Помимо этого, американский лидер объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, действие которых ранее приостановили в результате достигнутого соглашения.
После этого, в четверг, цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года.
Соглашение ОПЕК+
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.
Выполнение сделки началось в начале 2017 года, ее действие уже дважды продлевалось, последний раз — до конца текущего года.
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