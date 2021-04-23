Вариант казахского алфавита на латинице вынесен на публичное обсуждение

На сайте проектов нормативных правовых актов в четверг опубликован проект указа президента Казахстана о некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Вынесенный на публичное обсуждение вариант отличается от представленного ранее написанием буквы ң (Ññ вместо Ŋŋ).



В конце января 2021 года власти обнародовали новый вариант казахского алфавита на латинице – четвертый вариант, предложенный правительством. Он включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) в нем обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧ ), бревис ( ̌ ).



В пояснительной записке говорится, что проект указа предусматривает утверждение «усовершенствованного» алфавита казахского языка на основе латинской графики и наделяет правительство полномочиями по утверждению правил правописания казахского языка. Также проект указа «будет способствовать эффективной реализации работ по поэтапному переходу казахского языка на латинскую графику», а его принятие «не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, и не требует финансовых затрат из государственного бюджета».



Ожидается, что публичное обсуждение проекта указа будет доступно до 6 мая.



Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2017 году поручил перевести казахский алфавит на латиницу. Представленные позднее версии алфавита (с диграфами и с апострофами) подверглись широкой критике. 19 февраля 2018 года Назарбаев утвердил новую, третью версию (с надстрочными диакритическими знаками для обозначения специфических звуков). Она также вызвала негодование.



Правительство планирует поэтапный переход на новый алфавит с 2023 года по 2031 год. Западные СМИ называли введение латиницы в Казахстане «отходом от русского мира».