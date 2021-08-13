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Вышло новое постановление главного санврача Казахстана

Просмотров:1778 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Вышло новое постановление главного санврача Казахстана
Фото из открытых источников
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление "О внесении дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан" от 11 июня 2021 года №28, сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года №28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК №28) следующее дополнение:

приложение 1 ПГГСВ РК №28 дополнить разделом 9 следующего содержания:

«9. Проведение вакцинации против КВИ с применением вакцины COVID-19 (Vero Cell), инактивированная (Sinopharm)
114. Вакцина против COVID-19 (Vero Cell), инактивированная (Sinopharm) – изготовлена из штамма SARS-CoV-2, 19nCoV-CDC-Tan-HB02, который прививают в клетки Vero для культивирования, сбора, инактивации β-пропиолактоном, концентрации и очистки, с последующей адсорбцией адъювантом из гидроксида алюминия с образованием жидкой вакцины. Вакцина не содержит антибиотиков и консервантов.

115. Вакцина предназначена для взрослых старше 18 лет.

116. Формы выпуска вакцины:

1) однодозовый флакон содержит 0,5 мл продукта для введения;

2) флакон содержит 1,0 мл продукта для двух введений, для каждого введения требуется 0,5 мл в качестве одной дозы; запрещено вводить 1,0 мл одному человеку.

117. График вакцинации: две дозы с интервалом между введениями 21-28 дней, каждая доза составляет 0,5 мл.

118. Рекомендуемый путь введения - внутримышечный, предпочтительно в дельтовидную мышцу плеча. Внутрисосудистое введение строго запрещено.

119. Остаток вакцины объемом 1,0 мл, после первого вскрытия флакона хранится при комнатной температуре не более 1 часа или при температуре от плюс 2 до плюс 8°C - не более 6 часов.

120. Перед вторым забором вакцины, поверхность резиновой пробки необходимо продезинфицировать. Во избежание перекрестного загрязнения, забор дозы из флакона в шприц необходимо производить непосредственно перед введением. Использовать набранную в шприц вакцину следует немедленно, так как она не содержит консервантов. Погрешность дозы прививки, вызванная многократной аспирацией в шприц, должна быть сведена к минимуму. Если оставшаяся вакцина во флаконе составляет менее 0,5 мл, ее следует выбросить, и не смешивать остатки вакцины из разных флаконов.

121. Необходимость повторной иммунизации данным препаратом не была определена.

122. Противопоказания к введению вакцины:

1) аллергия на любой компонент (включая вспомогательные вещества) вакцины;

2) аллергические реакции на вакцины (острая аллергическая реакция, ангионевротический отек, одышка);

3) неконтролируемая эпилепсия или другие прогрессирующие заболевания нервной системы, а также синдром Гийена-Барре в анамнезе.

4) беременность и период лактации;

5) возраст до 18 лет.

123. Запрещается использовать данную вакцину повторно, если после вакцинации возникла побочные реакции со стороны нервной системы.

124. Вакцину следует использовать с осторожностью у пациентов:

1) с острыми заболеваниями, обострением хронических заболеваний и лихорадкой; при необходимости, проведение вакцинации откладывается врачом;

2) страдающих диабетом, и у лиц, у которых в анамнезе или в семейном анамнезе были судороги, эпилепсия, энцефалопатия, психические заболевания;

3) с нарушениями свертываемости крови и тромбоцитопении, из-за риска кровотечения, которое может возникнуть во время внутримышечного введения вакцины;

4) с нарушениями иммунной функции как злокачественная опухоль, нефротический синдром, больные СПИДом (данные о безопасности и эффективности вакцины у этих людей не были получены).

125. Люди, получающие иммуноглобулины, должны быть вакцинированы данной вакциной с интервалом не менее 1 месяца, для исключения воздействия на иммунную эффективность.

126. Комбинированное применение с другими лекарственными средствами: комбинированное применение с иммуносупрессивными препаратами, такими как иммуносупрессивные средства, лекарственные средства для химиотерапии, анти-метаболические препараты, алкилирующие агенты, цитотоксические препараты, кортикостероиды и т.д. могут снизить иммунный ответ организма на данный продукт.

127. Частота появления побочных действий:

1) очень часто: боль на месте инъекции; головная боль;

2) часто: лихорадка, усталость, миалгия, артралгия, кашель, одышка, диарея, зуд;

3) нечасто: покраснение, отек, уплотнение, сыпь, зуд головокружение, анорексия, рвота, боль в ротоглотке, дисфагия, насморк, запор, гиперчувствительность;

4) редко: эритема, острая аллергическая реакция, вялость, сонливость, трудности с засыпанием, чихание, назофарингит, заложенность носа, сухость в горле, гриппозное состояние, пониженная чувствительность к раздражителям (гипестезия), боли в конечностях, учащенное сердцебиение, боли в области живота, сыпь, аномальное состояние кожи и слизистых, акне, боль в глазах (офтальмодения), неприятные ощущения в ушах, увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия);

5) очень редко: озноб, нарушение вкуса, потеря вкуса, ощущение жжения и покалывания (парестезия), тремор, нарушение концентрации внимания, носовые кровотечения (эпистаксис), приступы астмы, першение в горле, тонзиллит, физический дискомфорт, боль в шее, боль в челюсти, уплотнение на шее, язвы на слизистой рта, зубная боль, нарушения в работе пищевода, приступы гастрита, обесцвечивание кала, боль в глазах (офтальмодения), затуманенное зрение, раздражение глаз, ушная боль, ощущение напряжения, повышенное давление, пониженное давление, недержание мочи, задержка менструации.

Серьезных побочных реакций, связанных с вакциной, не наблюдалось.

128. Условия хранения вакцины – в охлажденном состоянии при температуре от плюс 2°C до плюс 8°C, защищать от света. Не следует замораживать.

129. Срок годности – 24 месяца. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке и на этикетке.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Ирон
 Око (Посетители) Сегодня, 14:08
Это плюс к спутнику, казваку и хаяту? Или только две теперь будут?

всё вижу
 
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  • Ирон
 chrome (Посетители) Сегодня, 12:53
Давайте пфайзером чипируйте, у читайской самая низкая эффективность из всех вакцин!
Что вы на здоровье граждан экономите?!
 
 

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