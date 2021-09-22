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В Нур-Султане банк пытался изъять заложенную квартиру за долг в 259 тысяч тенге

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 19:08
В Нур-Султане банк пытался изъять заложенную квартиру за долг в 259 тысяч тенге
Иллюстративное фото
Сарыаркинский районный суд в Нур-Султане отказал банку в обращении взыскания на залоговое имущество, сообщается на сайте столичного суда.

Банк обратился с иском в суд о взыскании на залоговое имущество – квартиру, объясняя своё требование тем, что ответчки не погасил в полном объёме задолженность по решению суда. Сумма долга на момент подачи иска составляла 258 858,37 тенге.

Ответчик сумму задолженности не отрицал. Согласно Гражданскому кодексу, в обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Аналогичная норма присутствует и в законе об ипотеке недвижимого имущества.

По отчёту об оценке рыночная стоимость квартиры составила 14 237 000 тенге.

"Учитывая, что сумма задолженности не соразмерна стоимости заложенного имущества, судом было отказано в удовлетворении требований банка об обращении взыскания на заложенное имущество", – отметили в суде.

Стороны не обжаловали решение суда, оно вступило в законную силу.


Источник: informburo.kz
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