Первый случай заражения новым штаммом коронавируса выявили в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что первый случай нового варианта коронавируса был выявлен у человека, вернувшегося из африканской страны Малави. В заявлении министерства говорится, что два других человека, вернувшихся из-за границы, также могут быть носителями этого варианта коронавируса. Они были помещены в карантин, отметили власти. Уточняется, что все заразившиеся были полностью вакцинированы.
"В настоящее время мы находимся на грани чрезвычайного положения", - сказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Согласно данным издания, власти страны уже начали эпидемиологическое расследование, чтобы узнать, с кем могли контактировать инфицированные.
Накануне Британия и Израиль ограничили международные перелеты из-за нового штамма COVID-19. Власти Израиля объявили, что запрещают своим гражданам поездки на юг Африки и запрещают въезд иностранцам из этого региона, ссылаясь на обнаружение южноафриканскими учеными нового варианта COVID-19.
Накануне ВОЗ созвала срочное совещание из-за нового штамма COVID-19. По словам источников, эксперты организации обсудят, следует ли считать B.1.1.529 SARS-CoV-2 "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".
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