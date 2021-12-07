Уникальный случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Гонконге

Уникальный случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Гонконге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).



В Гонконге в отеле, где туристы из разных стран находились на самоизоляции, вакцинированный мужчина из Канады заразился "омикроном" от путешественника из Южной Африки через коридор.



По данным исследователей, эти два постояльца отеля не контактировали друг с другом и были вакцинированы двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech. Тесты на коронавирус обоих мужчин, сданные за 72 часа до вылета, показали отрицательный результат.



Через два дня после прибытия в Китай путешественник из ЮАР бессимптомно заразился коронавирусом, уже через сутки его госпитализировали. Канадец жил с этим мужчиной на одном этаже, в номере напротив, и через три дня у него появились легкие симптомы COVID-19, его тоже госпитализировали.



У остальных постояльцев, живших в соседних номерах, всего 12 человек, и персонала отеля коронавирус не выявили.



В ходе расследования выяснилось, что мужчины не выходили из своих номеров, это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. Также они не пользовались одними и теми же вещами, и к ним не заходили другие люди. Туристы открывали двери только для того, чтобы забрать еду, оставленную сотрудниками отеля на пороге, и сдать ПЦР-тест, который проводится раз в три дня.



В связи с этим ученые считают, что "омикрон", скорее всего, передался по воздуху через коридор, поскольку геномы вируса, полученные из двух образцов, отличались только на 1 нуклеотид - соединения клетки, хранящие и передающие генетическую информацию.



Ранее ученые заявили, что штамм коронавируса "омикрон" в три раза более заразен для людей, переболевших COVID-19, чем предыдущие мутации. Тем временем в ВОЗ утверждают, что новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный уже в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти.



Кроме того, главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что его обнадеживают первые сообщения о тяжести нового штамма "омикрон".



Аналогичное заявление сделали и в Казахстане. Заместитель главы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, что новый штамм коронавируса "омикрон" не столь опасен, как его предшественник "дельта".

