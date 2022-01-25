Перебои с электричеством возникли в Алматы и ряде областей Казахстана

Алматинцы сообщают о перебоях с электричеством в городе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Жители Алматы стали массово обращаться в редакцию с жалобами на отключение электроэнергии. Первые сообщения начали приходить примерно в 12.08 часов 25 января.



На улицах города также не работают светофоры, на дорогах моментально возникли пробки.



Отметим, что электричество в городе Алматы отключился частично. К примеру, горожане, проживающие в микрорайонах Казахфильм, Аксай и на пересечении улицы Жандосова и проспекта Гагарина, сообщили, что свет в их домах не отключался.



В акимате Алматы сообщили, что причины выясняются.



Также об отсутствии электроэнергии сообщили жители Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.



По данным СМИ, перебои с электричеством наблюдаются в Кыргызстане и Узбекистане.