Перебои с электричеством возникли в Алматы и ряде областей Казахстана

Алматинцы сообщают о перебоях с электричеством в городе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жители Алматы стали массово обращаться в редакцию с жалобами на отключение электроэнергии. Первые сообщения начали приходить примерно в 12.08 часов 25 января.
На улицах города также не работают светофоры, на дорогах моментально возникли пробки.
Отметим, что электричество в городе Алматы отключился частично. К примеру, горожане, проживающие в микрорайонах Казахфильм, Аксай и на пересечении улицы Жандосова и проспекта Гагарина, сообщили, что свет в их домах не отключался.
В акимате Алматы сообщили, что причины выясняются.
Также об отсутствии электроэнергии сообщили жители Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
По данным СМИ, перебои с электричеством наблюдаются в Кыргызстане и Узбекистане.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.