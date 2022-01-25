Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает Tengrinews.kz.



Киясов определил, что в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения:



1. лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;

2. обладателям международной стипендии "Болашак" и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки;

3. студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel, и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки;

4. пациентам, направляющимся на лечение за рубеж при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.



При этом проведение повторного полного курса вакцинации допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде.



Интервал между последней прививкой против коронавируса и повторным полным курсом вакцинации рекомендуется не менее 90 дней.



Кроме того, главный санврач прописал правила проведения вакцинации с применением препарата "Спутник Лайт". Он постановил:



Вакцина "Спутник Лайт" - векторная вакцина для профилактики КВИ, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина применяется для ревакцинации против КВИ. Предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата. Рекомендуется вводить в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.



Противопоказания к вакцинации:



-гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

-тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке или анафилактический шок);

-беременность и период лактации;

-возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).



Препарат необходимо применять с осторожностью при:



-хронических заболеваниях печени и почек;

-эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации);

-тяжелых заболеваниях системы кроветворения;

-эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах;

-аутоиммунных заболеваниях (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к -пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);

-злокачественных новообразованиях.



У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности. Принять решение о возможности отмены иммуносупрессивной терапии может только лечащий врач.



Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней.



Часто и очень часто могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при повышении температуры после вакцинации и антигистаминных средств при выраженной местной реакции.



В рамках проведенных клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности препарата "Спутник Лайт" после вакцинации были зарегистрированы следующие нежелательные явления:



-очень часто и часто - общие нарушения и реакции в месте введения (гипертермия, боль, отек, зуд в месте вакцинации, астения, боль, недомогание, пирексия, повышение температуры кожи в месте вакцинации, снижение аппетита);

-часто - нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения (боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея), нарушения со стороны нервной системы (головная боль, астения), желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диспепсия);

-редко - головокружения, обмороки.