ТОП-5 программ для кофеен и кафе в 2025 в Казахстане

Ключевые выводы
- Лучшее решение в целом — Poster. Самый сбалансированный вариант для кофеен, небольших кафе и их сетей. Быстрый старт, сильный учёт ингредиентов и удобное масштабирование в сеть без перегруза.
- Для небольшого кафе — Quick Resto. Даёт нужный набор «касса–склад–техкарты–доставка/лояльность» без сложного внедрения и с комфортной ценой для малых форматов.
- Оптимальная цена — Paloma365. Отличный вариант «не дорого, но с учётом и аналитикой», если бюджет на старте важен.
ТОП-5 программ для кофеен и кафе в 2025 году в Казахстане
-
Poster
Poster — облачная POS-платформа, которая закрывает кофейню «под ключ»: от кассы на планшете до склада, себестоимости и управляемого роста в сеть. В 2025-м это один из самых удобных вариантов для формата кофеен и небольших кафе в Казахстане, особенно если вы думаете о масштабировании.
Ключевые возможности:
- Быстрая касса и учёт продаж для кофеен.
- Склад, техкарты и инвентаризация «по ингредиентам». Плюс помощник Poster AI позволяет быстро вносить накладные и банковские выписки через фото.
- Инструменты для сетей + доставка/предзаказы. Есть управление сетью через модули Poster Connect, так же собственная платформа для доставки и заказов навынос и маркетплейс интеграций.
Стоимость. Тарифы Starter/Mini/Business/Pro зависят от масштаба и числа позиций. Starter — 8 640 ₸/мес при оплате за год. Во всех планах: 1 касса, неограниченные сотрудники, обновления, 24/7 поддержка, 15-дневный тест. Допмодули (мобильный официант, Poster QR, Poster Connect и др.) оплачиваются отдельно.
Основные ограничения:
- Если меню и техкарт становится больше — придётся подниматься на тариф выше (для сетей это обычно нормальная логика роста).
-
Paloma365
Paloma365 — облачная система для кофеен и кафе, которая закрывает ежедневную операционку: касса, склад, финансы, команда и аналитика.
Ключевые возможности:
- Касса и учёт продаж в облаке.
- Склад. Ведение базы товаров, списание и контроль остатков, инвентаризации и отчётность по движению ингредиентов.
- Аналитика и маркетинг.
Стоимость. Подписка делится на тарифы: Стартап, Базовый, Полный или Тарификатор и начинается с 5 400 ₸/мес. Дополнительное рабочее место — 3 600 ₸, новая точка — 5 400 ₸. Есть бесплатный тест на 15 дней.
Основные ограничения:
- Система поддерживает много типов бизнеса, поэтому часть кофейных процессов может требовать дополнительной настройки.
- Техническая поддержка работает не круглосуточно и только в будние дни.
-
R‑Keeper
R-Keeper — комплексная автоматизация HoReCa: применима от отдельных кафе до сетей. Из-за сложности и стоимости лучше раскрывается в сетях/франшизах, а не в проектах «быстрого старта».
Ключевые возможности:
- Касса и учёт продаж под высокий поток.
- Централизованное управление сетью.
- Модули для ускорения выдачи.
Стоимость. Программа включает несколько модулей, а также дополнительные опции, которые приобретаются отдельно. Стоимость модуля r_keeper Manager Life_Time составляет 354 000 ₸. Итоговый бюджет обычно формируется после подбора комплектации и внедрения у официальных партнёров.
Основные ограничения:
- Сложность и стоимость выше среднего. R-Keeper требует внедрения, настройки модулей и обучения — для одиночной кофейни это может быть избыточно.
- Модульность = доп.затраты при расширении. Доставка, лояльность, расширенная аналитика и часть сетевых функций оплачиваются отдельно.
-
iiko
iiko — часто выбор сетевых проектов в Казахстане. Можно внедрить и в одной кофейне, но из-за сложности и цены лучше окупается на сети или при планах масштабирования.
Ключевые возможности:
- Автоматический управленческий цикл: от продаж до закупок.
- Блок для сети и франшизы.
- Доставка, колл-центр, лояльность.
Стоимость. На сайте дилера доступны три тарифа — Start, Pro и Enterprise. Цены на них стартуют от 27 300 ₸.
Основные ограничения:
- Система сложная и дорогая для небольшого формата.
- Модульность увеличивает бюджет.
-
QuickResto
Quick Resto — удобная облачная система для кофеен и небольших кафе: касса, склад, техкарты и отчёты в одном месте.
Ключевые возможности:
- Касса + оффлайн-режим.
- Меню, техкарты, склад и фудкост.
- Доставка/самовывоз и лояльность. Быстро подключаются модуль доставки, сайт/приложение для гостей, электронная очередь и «Лояльность 360» (бот/приложение/сайт).
Стоимость. Программа предлагает четыре тарифа: Касса, Смарт, Про и Энтерпрайз. Стоимость базового тарифа — от 12 990 ₸ в месяц.
Основные ограничения:
- Не заменяет тяжёлые платформы для огромных сетей, если нужен суперглубокий управленческий учет.
- Топ-функции — на старших тарифах, так что при росте понадобится апгрейд.
Вывод
Правильная система учёта помогает кофейне зарабатывать и расти: ускоряет продажи, держит под контролем ингредиенты и даёт владельцу честные цифры. Поэтому выбирать её нужно под свой формат и планы, а не «как у всех».
На правах рекламы
Подпишись на наш канал в Telegram
Подписаться
– быстро, бесплатно и без рекламы
Последние комментарии