18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.12.2025, 12:45

ТОП-5 программ для кофеен и кафе в 2025 в Казахстане

Новости компаний 0 319

В этом ТОП-5 — решения, которые в 2025 помогают кофейням и кафе работать быстрее, точнее считать и расти без хаоса. Мы сравнили их по единым критериям: ключевые функции, цена, масштабирование и нюансы внедрения.

ТОП-5 программ для кофеен и кафе в 2025 в Казахстане
ТОП-5 программ для кофеен и кафе в 2025 в Казахстане

Ключевые выводы

  • Лучшее решение в целом — Poster. Самый сбалансированный вариант для кофеен, небольших кафе и их сетей. Быстрый старт, сильный учёт ингредиентов и удобное масштабирование в сеть без перегруза.
  •  Для небольшого кафе — Quick Resto. Даёт нужный набор «касса–склад–техкарты–доставка/лояльность» без сложного внедрения и с комфортной ценой для малых форматов.
  • Оптимальная цена — Paloma365. Отличный вариант «не дорого, но с учётом и аналитикой», если бюджет на старте важен.

ТОП-5 программ для кофеен и кафе в 2025 году в Казахстане

  1. Poster

    Poster — облачная POS-платформа, которая закрывает кофейню «под ключ»: от кассы на планшете до склада, себестоимости и управляемого роста в сеть. В 2025-м это один из самых удобных вариантов для формата кофеен и небольших кафе в Казахстане, особенно если вы думаете о масштабировании.

Ключевые возможности:

  • Быстрая касса и учёт продаж для кофеен.
  • Склад, техкарты и инвентаризация «по ингредиентам». Плюс помощник Poster AI позволяет быстро вносить накладные и банковские выписки через фото.
  • Инструменты для сетей + доставка/предзаказы. Есть управление сетью через модули Poster Connect, так же собственная платформа для доставки и заказов навынос и маркетплейс интеграций.

Стоимость. Тарифы Starter/Mini/Business/Pro зависят от масштаба и числа позиций. Starter — 8 640 ₸/мес при оплате за год.  Во всех планах: 1 касса, неограниченные сотрудники, обновления, 24/7 поддержка, 15-дневный тест. Допмодули (мобильный официант, Poster QR, Poster Connect и др.) оплачиваются отдельно.

Основные ограничения:

  • Если меню и техкарт становится больше — придётся подниматься на тариф выше (для сетей это обычно нормальная логика роста).

  1. Paloma365

    Paloma365 — облачная система для кофеен и кафе, которая закрывает ежедневную операционку: касса, склад, финансы, команда и аналитика.

Ключевые возможности:

  • Касса и учёт продаж в облаке.
  • Склад. Ведение базы товаров, списание и контроль остатков, инвентаризации и отчётность по движению ингредиентов.
  • Аналитика и маркетинг.

Стоимость. Подписка делится на тарифы: Стартап, Базовый, Полный или Тарификатор и начинается с  5 400 ₸/мес. Дополнительное рабочее место — 3 600 ₸, новая точка — 5 400 ₸. Есть бесплатный тест на 15 дней.

Основные ограничения:

  • Система поддерживает много типов бизнеса, поэтому часть кофейных процессов может требовать дополнительной настройки.
  • Техническая поддержка работает не круглосуточно и только в будние дни.

  1. R‑Keeper

    R-Keeper — комплексная автоматизация HoReCa: применима от отдельных кафе до сетей. Из-за сложности и стоимости лучше раскрывается в сетях/франшизах, а не в проектах «быстрого старта».

Ключевые возможности:

  • Касса и учёт продаж под высокий поток.
  • Централизованное управление сетью.
  • Модули для ускорения выдачи.

Стоимость. Программа включает несколько модулей, а также дополнительные опции, которые приобретаются отдельно. Стоимость модуля r_keeper Manager Life_Time составляет 354 000 ₸. Итоговый бюджет обычно формируется после подбора комплектации и внедрения у официальных партнёров.

Основные ограничения:

  • Сложность и стоимость выше среднего. R-Keeper требует внедрения, настройки модулей и обучения — для одиночной кофейни это может быть избыточно.
  • Модульность = доп.затраты при расширении. Доставка, лояльность, расширенная аналитика и часть сетевых функций оплачиваются отдельно.

  1. iiko

    iiko — часто выбор сетевых проектов в Казахстане. Можно внедрить и в одной кофейне, но из-за сложности и цены лучше окупается на сети или при планах масштабирования.

Ключевые возможности:

  • Автоматический управленческий цикл: от продаж до закупок.
  • Блок для сети и франшизы.
  • Доставка, колл-центр, лояльность.

Стоимость. На сайте дилера доступны три тарифа — Start, Pro и Enterprise. Цены на них стартуют от 27 300 ₸.

Основные ограничения:

  • Система сложная и дорогая для небольшого формата.
  • Модульность увеличивает бюджет.

  1. QuickResto

    Quick Resto — удобная облачная система для кофеен и небольших кафе: касса, склад, техкарты и отчёты в одном месте.

Ключевые возможности:

  • Касса + оффлайн-режим.
  • Меню, техкарты, склад и фудкост.
  • Доставка/самовывоз и лояльность. Быстро подключаются модуль доставки, сайт/приложение для гостей, электронная очередь и «Лояльность 360» (бот/приложение/сайт).

Стоимость. Программа предлагает четыре тарифа: Касса, Смарт, Про и Энтерпрайз. Стоимость базового тарифа — от 12 990 ₸ в месяц.

Основные ограничения:

  • Не заменяет тяжёлые платформы для огромных сетей, если нужен суперглубокий управленческий учет.
  • Топ-функции — на старших тарифах, так что при росте понадобится апгрейд.

Вывод

Правильная система учёта помогает кофейне зарабатывать и расти: ускоряет продажи, держит под контролем ингредиенты и даёт владельцу честные цифры. Поэтому выбирать её нужно под свой формат и планы, а не «как у всех».

На правах рекламы

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь