В этом ТОП-5 — решения, которые в 2025 помогают кофейням и кафе работать быстрее, точнее считать и расти без хаоса. Мы сравнили их по единым критериям: ключевые функции, цена, масштабирование и нюансы внедрения.

ТОП-5 программ для кофеен и кафе в 2025 в Казахстане

Ключевые выводы

Лучшее решение в целом — Poster. Самый сбалансированный вариант для кофеен, небольших кафе и их сетей. Быстрый старт, сильный учёт ингредиентов и удобное масштабирование в сеть без перегруза.

Самый сбалансированный вариант для кофеен, небольших кафе и их сетей. Быстрый старт, сильный учёт ингредиентов и удобное масштабирование в сеть без перегруза. Для небольшого кафе — Quick Resto. Даёт нужный набор «касса–склад–техкарты–доставка/лояльность» без сложного внедрения и с комфортной ценой для малых форматов.

Даёт нужный набор «касса–склад–техкарты–доставка/лояльность» без сложного внедрения и с комфортной ценой для малых форматов. Оптимальная цена — Paloma365. Отличный вариант «не дорого, но с учётом и аналитикой», если бюджет на старте важен.

Poster Poster — облачная POS-платформа, которая закрывает кофейню «под ключ»: от кассы на планшете до склада, себестоимости и управляемого роста в сеть. В 2025-м это один из самых удобных вариантов для формата кофеен и небольших кафе в Казахстане, особенно если вы думаете о масштабировании.

Ключевые возможности:

Быстрая касса и учёт продаж для кофеен.

Склад, техкарты и инвентаризация «по ингредиентам». Плюс помощник Poster AI позволяет быстро вносить накладные и банковские выписки через фото.

Плюс помощник Poster AI позволяет быстро вносить накладные и банковские выписки через фото. Инструменты для сетей + доставка/предзаказы. Есть управление сетью через модули Poster Connect, так же собственная платформа для доставки и заказов навынос и маркетплейс интеграций.

Стоимость. Тарифы Starter/Mini/Business/Pro зависят от масштаба и числа позиций. Starter — 8 640 ₸/мес при оплате за год. Во всех планах: 1 касса, неограниченные сотрудники, обновления, 24/7 поддержка, 15-дневный тест. Допмодули (мобильный официант, Poster QR, Poster Connect и др.) оплачиваются отдельно.

Основные ограничения:

Если меню и техкарт становится больше — придётся подниматься на тариф выше (для сетей это обычно нормальная логика роста).

Paloma365 Paloma365 — облачная система для кофеен и кафе, которая закрывает ежедневную операционку: касса, склад, финансы, команда и аналитика.

Ключевые возможности:

Касса и учёт продаж в облаке.

Склад. Ведение базы товаров, списание и контроль остатков, инвентаризации и отчётность по движению ингредиентов.

Ведение базы товаров, списание и контроль остатков, инвентаризации и отчётность по движению ингредиентов. Аналитика и маркетинг.

Стоимость. Подписка делится на тарифы: Стартап, Базовый, Полный или Тарификатор и начинается с 5 400 ₸/мес. Дополнительное рабочее место — 3 600 ₸, новая точка — 5 400 ₸. Есть бесплатный тест на 15 дней.

Основные ограничения:

Система поддерживает много типов бизнеса, поэтому часть кофейных процессов может требовать дополнительной настройки.

Техническая поддержка работает не круглосуточно и только в будние дни.

R‑Keeper R-Keeper — комплексная автоматизация HoReCa: применима от отдельных кафе до сетей. Из-за сложности и стоимости лучше раскрывается в сетях/франшизах, а не в проектах «быстрого старта».

Ключевые возможности:

Касса и учёт продаж под высокий поток.

Централизованное управление сетью.

Модули для ускорения выдачи.

Стоимость. Программа включает несколько модулей, а также дополнительные опции, которые приобретаются отдельно. Стоимость модуля r_keeper Manager Life_Time составляет 354 000 ₸. Итоговый бюджет обычно формируется после подбора комплектации и внедрения у официальных партнёров.

Основные ограничения:

Сложность и стоимость выше среднего. R-Keeper требует внедрения, настройки модулей и обучения — для одиночной кофейни это может быть избыточно.

Модульность = доп.затраты при расширении. Доставка, лояльность, расширенная аналитика и часть сетевых функций оплачиваются отдельно.

iiko iiko — часто выбор сетевых проектов в Казахстане. Можно внедрить и в одной кофейне, но из-за сложности и цены лучше окупается на сети или при планах масштабирования.

Ключевые возможности:

Автоматический управленческий цикл: от продаж до закупок.

Блок для сети и франшизы.

Доставка, колл-центр, лояльность.

Стоимость. На сайте дилера доступны три тарифа — Start, Pro и Enterprise. Цены на них стартуют от 27 300 ₸.

Основные ограничения:

Система сложная и дорогая для небольшого формата.

Модульность увеличивает бюджет.

QuickResto Quick Resto — удобная облачная система для кофеен и небольших кафе: касса, склад, техкарты и отчёты в одном месте.

Ключевые возможности:

Касса + оффлайн-режим.

Меню, техкарты, склад и фудкост.

Доставка/самовывоз и лояльность. Быстро подключаются модуль доставки, сайт/приложение для гостей, электронная очередь и «Лояльность 360» (бот/приложение/сайт).

Стоимость. Программа предлагает четыре тарифа: Касса, Смарт, Про и Энтерпрайз. Стоимость базового тарифа — от 12 990 ₸ в месяц.

Основные ограничения:

Не заменяет тяжёлые платформы для огромных сетей, если нужен суперглубокий управленческий учет.

Топ-функции — на старших тарифах, так что при росте понадобится апгрейд.

Вывод

Правильная система учёта помогает кофейне зарабатывать и расти: ускоряет продажи, держит под контролем ингредиенты и даёт владельцу честные цифры. Поэтому выбирать её нужно под свой формат и планы, а не «как у всех».

