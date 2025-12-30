Третья национальная премия в спорте и бизнесе Metaratings Top Awards: стартует народное голосование

Metaratings объявляет о запуске третьей национальной премии в сфере спорта и бизнеса — Metaratings Top Awards 2026, которая вновь объединит ведущих представителей спортивной индустрии Казахстана и определит лучших по итогам народного голосования и решения экспертного жюри.
Премия продолжает развиваться как ключевая профессиональная платформа признания достижений в спорте, медиа, маркетинге и букмекерском бизнесе страны.
Metaratings Top Awards — это национальная премия в области спорта и бизнеса, учреждённая международным спортивным медиа Metaratings. Проект проводится ежегодно и направлен на развитие спортивной экосистемы Казахстана.
В этом году награждение победителей пройдет в одном из самых больших отелей центральной Азии – Ritz-Carlton Almaty.
Будут вручены 28 наград. И они вновь разбиты на две большие категории – непосредственно спортивная и букмекерская. Спортсмены, клубы, федерации, журналисты, телеканалы и СМИ претендуют на 17 «статуэток», а беттинг-компании – на 11.
Ключевая особенность премии — активное участие аудитории, поскольку именно народное голосование формирует шорт-листы финалистов.
В 2025 году в Алматы состоялась вторая национальная премия Metaratings Top Awards, которая стала одним из самых заметных событий на стыке спорта и бизнеса в Казахстане.
Церемония прошла в формате гала-ужина и собрала ведущих спортсменов, тренеров, представителей спортивных федераций, букмекерских компаний, медиа и digital-индустрии. Победители определялись в два этапа — через народное голосование, после чего сформировались шорт-листы, а экспертное жюри выбрало лучших по всем номинациям.
В рамках премии были отмечены лучшие спортсмены и команды, спортивные журналисты и комментаторы, менеджеры, маркетинговые проекты и букмекерские бренды. Успешное проведение второй церемонии закрепило статус Metaratings Top Awards как главной национальной премии в сфере спорта и бизнеса и заложило основу для дальнейшего развития проекта.
Третья премия Metaratings Top Awards пройдёт в три этапа.
Этап 1. Народное голосование
20 декабря 2025 года — 20 февраля 2026 года
На первом этапе с помощью народного голосования количество претендентов в каждой номинации будет сокращено до пяти финалистов.
Исключение — номинация «Народный букмекер», победитель в которой определяется исключительно голосами участников.
В номинациях, где изначально представлено пять кандидатов, по итогам голосования будет сформирован шорт-лист из трёх финалистов.
Этап 2. Экспертное жюри
20 февраля 2026 года — 1 марта 2026 года
На втором этапе профессиональное экспертное жюри определит победителей в номинациях, учитывая результаты народного голосования, а также вклад финалистов в развитие спортивной и бизнес-индустрии Казахстана.
Этап 3. Церемония награждения
2 апреля 2026 года
Награждение победителей третьей национальной премии Metaratings Top Awards состоится в Алматы и пройдёт в формате грандиозного гала-ужина, который соберёт ключевых представителей спортивной, медийной и бизнес-среды страны.
Премия включает 28 номинаций, разделённых на два ключевых блока — спортивный и беттинговый.
Среди них:
Полный список номинаций представлен на официальном сайте Metaratings Top Awards
Принять участие в народном голосовании может каждый.
Для этого необходимо перейти на официальный сайт премии, выбрать номинации и поддержать своих фаворитов.
Голосование уже стартовало — именно ваш голос может повлиять на выбор лучших представителей спортивной и бизнес-индустрии Казахстана.
На правах рекламы
Последние комментарии