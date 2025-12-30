Metaratings объявляет о запуске третьей национальной премии в сфере спорта и бизнеса — Metaratings Top Awards 2026 , которая вновь объединит ведущих представителей спортивной индустрии Казахстана и определит лучших по итогам народного голосования и решения экспертного жюри.

Третья национальная премия в спорте и бизнесе Metaratings Top Awards: стартует народное голосование

Премия продолжает развиваться как ключевая профессиональная платформа признания достижений в спорте, медиа, маркетинге и букмекерском бизнесе страны.

Что такое Metaratings Top Awards?

Metaratings Top Awards — это национальная премия в области спорта и бизнеса, учреждённая международным спортивным медиа Metaratings. Проект проводится ежегодно и направлен на развитие спортивной экосистемы Казахстана.

В этом году награждение победителей пройдет в одном из самых больших отелей центральной Азии – Ritz-Carlton Almaty.

Будут вручены 28 наград. И они вновь разбиты на две большие категории – непосредственно спортивная и букмекерская. Спортсмены, клубы, федерации, журналисты, телеканалы и СМИ претендуют на 17 «статуэток», а беттинг-компании – на 11.

Ключевая особенность премии — активное участие аудитории, поскольку именно народное голосование формирует шорт-листы финалистов.

Как прошла премия в прошлом году

В 2025 году в Алматы состоялась вторая национальная премия Metaratings Top Awards, которая стала одним из самых заметных событий на стыке спорта и бизнеса в Казахстане.

Церемония прошла в формате гала-ужина и собрала ведущих спортсменов, тренеров, представителей спортивных федераций, букмекерских компаний, медиа и digital-индустрии. Победители определялись в два этапа — через народное голосование, после чего сформировались шорт-листы, а экспертное жюри выбрало лучших по всем номинациям.

В рамках премии были отмечены лучшие спортсмены и команды, спортивные журналисты и комментаторы, менеджеры, маркетинговые проекты и букмекерские бренды. Успешное проведение второй церемонии закрепило статус Metaratings Top Awards как главной национальной премии в сфере спорта и бизнеса и заложило основу для дальнейшего развития проекта.

Как проходит Metaratings Top Awards 2026

Третья премия Metaratings Top Awards пройдёт в три этапа.

Этап 1. Народное голосование

20 декабря 2025 года — 20 февраля 2026 года

На первом этапе с помощью народного голосования количество претендентов в каждой номинации будет сокращено до пяти финалистов.

Исключение — номинация «Народный букмекер», победитель в которой определяется исключительно голосами участников.

В номинациях, где изначально представлено пять кандидатов, по итогам голосования будет сформирован шорт-лист из трёх финалистов.

Этап 2. Экспертное жюри

20 февраля 2026 года — 1 марта 2026 года

На втором этапе профессиональное экспертное жюри определит победителей в номинациях, учитывая результаты народного голосования, а также вклад финалистов в развитие спортивной и бизнес-индустрии Казахстана.

Этап 3. Церемония награждения

2 апреля 2026 года

Награждение победителей третьей национальной премии Metaratings Top Awards состоится в Алматы и пройдёт в формате грандиозного гала-ужина, который соберёт ключевых представителей спортивной, медийной и бизнес-среды страны.

Номинации премии

Премия включает 28 номинаций, разделённых на два ключевых блока — спортивный и беттинговый.

Среди них:

лучшие спортсмены и команды,

спортивный маркетинг и коллаборации,

спортивные СМИ, журналисты и блогеры,

букмекерские бренды и сервисы,

клиентские, digital- и коммуникационные проекты.

Полный список номинаций представлен на официальном сайте Metaratings Top Awards

Как проголосовать

Принять участие в народном голосовании может каждый.

Для этого необходимо перейти на официальный сайт премии, выбрать номинации и поддержать своих фаворитов.

Голосование уже стартовало — именно ваш голос может повлиять на выбор лучших представителей спортивной и бизнес-индустрии Казахстана.

На правах рекламы