Энергетики АО «МРЭК», входящего в группу компаний ККС, продолжают подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Работы ведутся во всех районах Мангистауской области в рамках утвержденной ремонтной программы.

АО «МРЭК» выполнило 100% годового плана по ремонту подстанций.

Подстанции отремонтированы на 100%

Одним из ключевых направлений ремонтной кампании является модернизация энергооборудования на подстанциях.

На сегодняшний день специалисты АО «МРЭК» полностью выполнили годовой план по ремонту подстанций напряжением 35–220 кВ. Всего отремонтировано две подстанции.

Кроме того, энергетики провели ремонт 29 комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6–10 кВ из 77 запланированных на текущий год.

Завершен ремонт силовых трансформаторов на 100%

В рамках подготовки к зимним нагрузкам завершены работы по восстановлению изоляционных характеристик силовых трансформаторов на двух крупных энергообъектах региона.

Так, выполнен ремонт трансформатора на подстанции «Куйбышево» 35/10 кВ в селе Шетпе Мангистауского района. Также завершены работы на подстанции «ПТВ» 110/6 кВ Бузачинского РЭС в Тупкараганском районе.

Более 135 километров линий электропередачи уже отремонтировано

С начала ремонтной кампании специалисты предприятия выполнили капитальный ремонт свыше 135 километров воздушных линий электропередачи различных классов напряжения — от 0,4 до 220 кВ.

Наиболее высокий показатель достигнут на линиях электропередачи напряжением 220 кВ, где отремонтировано 46,6 километра сетей, что составляет 70% от годового плана.

Всего в 2026 году АО «МРЭК» планирует выполнить ремонт 536 километров воздушных линий электропередачи.

Продолжается масштабная замена изоляторов

На сегодняшний день энергетики уже заменили 5 279 изоляторов:

на ВЛ-110 кВ «Л-Плато-1,2» — 396 штук;

на ВЛ-110 кВ «Л-Н-2» — 2 082 штуки;

на ВЛ-110 кВ «Л-Ж-У-1,2» — 2 796 штук.

До конца ремонтной кампании планируется заменить еще порядка двух тысяч изоляторов.

Подготовка к зиме продолжается

Параллельно энергетики меняют дефектные опоры и изношенные провода, а также восстанавливают подножники металлических опор на линиях 110 кВ.

Все проводимые работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей региона в предстоящий осенне-зимний период.

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