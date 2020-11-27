Курсы английского для подростков: Девять плюсов школы Step

Многие родители начинают планировать будущее ребёнка задолго до окончания школы. Серьёзным преимуществом будущего абитуриента становится знание английского языка. Не менее важно владение иностранным и после окончания учёбы, при поиске работы.
Если ребёнку недостаточно школьной программы и нужны курсы английского онлайн, костанайский филиал чешской языковой школы Step предлагает альтернативные программы изучения английского. Знания, полученные на курсах, успешно применяют на практике более 15 000 её выпускников.
Среди учеников языкового центра из Костаная (Казахстан) есть жители разных стран. Благодаря использованию цифровых технологий, новейшего программного обеспечения, в том числе приложений собственной разработки, онлайн-занятия проводятся из любого места с выходом в Сеть интернет.Выбираем языковую школу для подросткаКак выбрать курсы английского языка, которые не стали бы школьнику непосильной нагрузкой, а для родителей — бесполезной тратой денег?1. Гарантия результативного обучения — живое общение
В таком формате проходит обучение английскому языку по Скайпу
в языковой школе Step. В группах одновременно занимаются не более 10 человек, поэтому преподаватель уделяет внимание каждому ученику. Онлайн-курсы подходят для стеснительных детей, которым сложно влиться в новый коллектив. Знакомство с одногруппниками происходит удалённо и постепенно.2. Мотивация и поощрение
Программа построена таким образом, чтобы вовлечь и увлечь ребёнка. На уроках обсуждаются темы, которые интересны юным слушателям, расширяют кругозор и пригодятся в будущем. Приятный бонус — пакет «Английский + программирование», а также курсы робототехники.3. Постоянный мониторинг успехов
Работа в группе развивает коммуникативные способности. В процессе занятий упор делается на четыре базовых навыка:
◦ устная речь;
◦ чтение;
◦ письмо;
◦ умение воспринимать английский на слух. 4. Использование игрового контента
В школе Step разработали приложение, которое в увлекательной форме поможет ребёнку освоить и закрепить материал. На занятиях используются техники, стимулирующие мышление, смекалку, фантазию и творчество.5. Гибкий персонализированный график занятий
Онлайн-уроки проходят два раза в неделю и длятся полтора часа каждый. Ещё дважды в течение недели ребёнок занимается в приложении. Такой формат не перегружает подростка, позволяя усвоить новые знания и развить языковые навыки.6. Научный подход
Программа занятий с подростками построена на методических рекомендациях британских и американских филологов и лингвистов. Все темы для тестов и подготовки к экзаменам проверяют американские партнёры. При подготовке учебного материала используются наработки Калифорнийского университета в Риверсайде.7. Квалифицированные преподаватели
Учителя, читающие курсы английского в языковой школе Step, имеют высшее педагогическое образование, четыре преподавателя сертифицированы по TOEFL. Специалисты проходят регулярную обязательную переподготовку в рамках проектов посольства США.8. Опыт и репутация
Step регулярно организовывает бесплатные олимпиады по английскому среди школьников. С 2015 года школа частично финансируется посольством США. Учебное заведение сотрудничает с компанией Avast и немецкой фирмой SAP — крупным разработчиком программного обеспечения.9. Стоимость
Костанайский филиал чешской языковой школы Step предлагает выгодные условия обучения. Цена курсов в среднем на 10 процентов ниже, чем в других языковых школах Костаная и практически вполовину дешевле учебных программ, которые предлагают в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
Профессиональные курсы английского для подростка позволят ребёнку улучшить оценки, подготовиться к школьным и международным экзаменам. Здесь делают акцент на «американском» английском. Записи занятий можно просматривать множество раз для усвоения и закрепления материала.На правах рекламы