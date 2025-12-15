18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.12.2025, 22:57

Актау увидел первый снег: как это было

Фоторепортажи 0 734 Сергей Кораблев

Первый и долгожданный снег пришел в Актау. Для прикаспийского города это достаточно редкое и даже праздничное событие. Главный вестник зимы быстро таял, но успел изменить городской ритм, вывести детей на улицы и напомнить жителям о приближении Нового года. Подробнее  в фоторепортаже корреспондента Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Утро порадовало жителей Актау долгожданным снегом  засушливый климат региона не часто балует горожан такими природными явлениями.

На центральных улицах людей было меньше обычного  холод и порывистый ветер внесли свои коррективы. Из-за гололедицы людям приходилось передвигаться аккуратно.

Особенно первому снегу радовались дети. Во дворах и на пустырях они играли в снежки, несмотря на мороз. Для ребят снег стал не помехой, а настоящим праздником  пусть коротким, но запоминающимся.

Некоторые горожане, несмотря на нестабильную погоду, утеплившись, продолжали передвигаться по областному центру на велосипедах.

Детвора «изобрела» импровизированные санки из кусков линолеума и отправилась кататься со спусков.

Другие же ребята высыпали во дворы гонять мяч.

Жительница 7 микрорайона подкармливала дворовых кошек, ведь бездомным животным в холода приходится непросто.

Местная жительница вместе с дочкой слепили снежки, пока ожидали общественный транспорт. 

На вопрос, зачем им столько, женщина с улыбкой ответила: «На неделю вперёд». Как призналась позже, лепка стала способом скоротать время в ожидании автобуса да и первый снег не хотелось упускать.

Тем временем на дорогах образовалось грязевое месиво, ставшее причиной недовольства автомобилистов. 

Спецслужб по уборке последствий осадков горожане не наблюдали. Снег скапливался вдоль дорог, а позже часть его растаяла.

Укутанным в белое покрывало Актау был недолго, но успел преобразиться и подарить ощущение приближающего Нового года.

Жители Актау надеются, что в будущем зима снова порадует их снежными днями.

11
6
1
