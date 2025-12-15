Актау увидел первый снег: как это было

Первый и долгожданный снег пришел в Актау. Для прикаспийского города это достаточно редкое и даже праздничное событие. Главный вестник зимы быстро таял, но успел изменить городской ритм, вывести детей на улицы и напомнить жителям о приближении Нового года. Подробнее – в фоторепортаже корреспондента Lada.kz .

Фото автора

Утро порадовало жителей Актау долгожданным снегом – засушливый климат региона не часто балует горожан такими природными явлениями.

На центральных улицах людей было меньше обычного – холод и порывистый ветер внесли свои коррективы. Из-за гололедицы людям приходилось передвигаться аккуратно.

Особенно первому снегу радовались дети. Во дворах и на пустырях они играли в снежки, несмотря на мороз. Для ребят снег стал не помехой, а настоящим праздником – пусть коротким, но запоминающимся.

Некоторые горожане, несмотря на нестабильную погоду, утеплившись, продолжали передвигаться по областному центру на велосипедах.

Детвора «изобрела» импровизированные санки из кусков линолеума и отправилась кататься со спусков.

Другие же ребята высыпали во дворы гонять мяч.

Жительница 7 микрорайона подкармливала дворовых кошек, ведь бездомным животным в холода приходится непросто.

Местная жительница вместе с дочкой слепили снежки, пока ожидали общественный транспорт.

На вопрос, зачем им столько, женщина с улыбкой ответила: «На неделю вперёд». Как призналась позже, лепка стала способом скоротать время в ожидании автобуса да и первый снег не хотелось упускать.

Тем временем на дорогах образовалось грязевое месиво, ставшее причиной недовольства автомобилистов.

Спецслужб по уборке последствий осадков горожане не наблюдали. Снег скапливался вдоль дорог, а позже часть его растаяла.

Укутанным в белое покрывало Актау был недолго, но успел преобразиться и подарить ощущение приближающего Нового года.

Жители Актау надеются, что в будущем зима снова порадует их снежными днями.