18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.01.2026, 16:47

Набережная Актау в первый день 2026 года

Фоторепортажи 0 1 832 Сергей Кораблев

После шумной новогодней ночи набережная у главной ёлки и амфитеатра заметно изменилась. Если ночью здесь были тысячи людей, то днём 1 января - тишина, простор и редкие прохожие. Корреспондент Lada.kz  решил прогуляться и посмотреть, какой стала набережная после праздника.

 

Фото автора
Фото автора

К обеду 1 января людей у ёлки почти нет.  Набережная выглядит спокойной и даже пустынной.

На прогулку выходят семьи с детьми. Многие задерживаются ненадолго - слишком холодно..

Люди быстро фотографируются у ёлки, фигур Деда Мороза и Снегурочки и уходят.

Все новогодние декорации остались целыми и невредимыми - редкий и приятный итог после массовых гуляний.

Детей больше всего привлекают электромашинки.

Рядом - прогулки на лошадях, которые традиционно появляются на набережной каждый год. Символ года здесь оказался как нельзя кстати.

Ларьки и прилегающая территория выглядят чистыми. Мусора нет - результат слаженной работы коммунальных служб после новогодней ночи.

У амфитеатра неожиданно встречаются бодрые и энергичные участники RUN-club.

Они не просто бегают, но и угощают прохожих мандаринами и конфетами.

Чуть позже появляется группа любителей скандинавской ходьбы - десяток человек уверенно шагают по набережной, начиная новый год активно.

Новый год в Актау снова без снега. Это привычная для нас картина.

Вместо саней - лошади, машинки и велосипеды. Вместо сугробов - тротуарная плитка.

Именно так город встретил 1 января 2026 года - спокойно и чисто.

 

24
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь