Набережная Актау в первый день 2026 года

После шумной новогодней ночи набережная у главной ёлки и амфитеатра заметно изменилась. Если ночью здесь были тысячи людей, то днём 1 января - тишина, простор и редкие прохожие. Корреспондент Lada.kz решил прогуляться и посмотреть, какой стала набережная после праздника.

Фото автора

К обеду 1 января людей у ёлки почти нет. Набережная выглядит спокойной и даже пустынной.

На прогулку выходят семьи с детьми. Многие задерживаются ненадолго - слишком холодно..

Люди быстро фотографируются у ёлки, фигур Деда Мороза и Снегурочки и уходят.

Все новогодние декорации остались целыми и невредимыми - редкий и приятный итог после массовых гуляний.

Детей больше всего привлекают электромашинки.

Рядом - прогулки на лошадях, которые традиционно появляются на набережной каждый год. Символ года здесь оказался как нельзя кстати.

Ларьки и прилегающая территория выглядят чистыми. Мусора нет - результат слаженной работы коммунальных служб после новогодней ночи.

У амфитеатра неожиданно встречаются бодрые и энергичные участники RUN-club.

Они не просто бегают, но и угощают прохожих мандаринами и конфетами.

Чуть позже появляется группа любителей скандинавской ходьбы - десяток человек уверенно шагают по набережной, начиная новый год активно.

Новый год в Актау снова без снега. Это привычная для нас картина.

Вместо саней - лошади, машинки и велосипеды. Вместо сугробов - тротуарная плитка.

Именно так город встретил 1 января 2026 года - спокойно и чисто.