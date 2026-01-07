18+
07.01.2026, 10:04

«Тепло свечей и молитв»: как Актау встретил рождественскую ночь

Фоторепортажи 0 2 162 Сергей Кораблев

Сотни верующих собрались в храме Пресвятой Богородицы в ночь на Рождество Христово. Люди пришли разделить один из самых светлых и значимых христианских праздников  с молитвой, исповедью и причастием. Атмосфера  в фоторепортаже Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В рождественскую ночь храм Пресвятой Богородицы был переполнен.

Поток прихожан не иссякал  люди приходили семьями и поодиночке, чтобы встретить праздник в молитве.

Внутри было тесно, но именно это, по словам верующих, и стало свидетельством живой веры  когда в храме «нет свободного места».

В этот вечер в храме царила особая тишина  даже среди большого скопления людей ощущалось спокойствие и сосредоточенность.

Многие горожане пришли исповедаться и причаститься.

Очереди к таинствам не сокращались  прихожане продолжали прибывать на протяжении всей службы.

Люди терпеливо ждали своей очереди, погруженные в молитву.

Для многих семей посещение рождественской службы стало давней традицией.

Постоянная прихожанка Светлана посещает храм уже более 10 лет. Женщина призналась, что не представляет своей жизни без веры и причастия.

Рождество  это рождение истинного Сына Божьего, Иисуса Христа. Только через Него есть спасение и жизнь. Сегодня я молилась за родных и близких и даже за тех, кто когда-то меня обижал. Причастие  это соединение с Творцом, очищение души и сердца, - поделилась Светлана.

Молодые друзья Богдан, Александр и Виктория пришли в храм вместе. По их словам, после службы они почувствовали внутреннее облегчение и душевную легкость.

Людям сегодня не хватает простых, но важных вещей  любви, внимания, доброты. Мы желаем жителям Актау именно этого, - сказали они.

Подруги Анета, Камилла и Юлия рассказали, что рождественская молитва принесла им спокойствие и ощущение очищения.

Мы верим, что в эту ночь Бог особенно милосерден. Хотим пожелать всем веры и доброты, - отметили девушки.

Не все прихожане дождались крестного хода праздничная служба в этом году была продолжительной и завершилась глубокой ночью.

Несмотря на поздний час, люди не спешили расходиться: поздравляли друг друга с Рождеством, делились теплыми словами и улыбками.

Редакция Lada.kz поздравляет жителей Актау и Мангистауской области с Рождеством Христовым и желает мира, света и душевного тепла.

