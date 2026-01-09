«Творим и побеждаем»: в Актау прошло юбилейное шоу арт-студии «Колибри»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Вот уже 25 лет арт-студия «Колибри» помогает развивать юные таланты нашего региона и дарит своим воспитанницам ощущение «дома», в котором всегда найдётся место для развития их творчества. Это не просто театр моды, где учат красиво ходить по подиуму. Это место, где формируются уверенность в себе, характер и внутренний стержень. Каждой девочке здесь помогают поверить в свои силы и выходить на сцену не ради оценок жюри или кого-либо ещё, а, в первую очередь, для самовыражения.

Формат прошедшего мероприятия невозможно описать одним словом. В нём было собрано всё то, что за 25 лет вобрал в себя коллектив: от театрализованных танцевальных номеров и этнических показов до авторских коллекций и различных сценических миксов.

В честь юбилея на сцене и в зале собрались выпускницы арт-студии разных лет. Они пришли поддержать своих любимых преподавателей и родной сердцу коллектив. Многие из них признались, что во время отдельных номеров и в финале шоу не могли сдержать слёз из-за нахлынувших тёплых воспоминаний.

«Меня часто спрашивают, как закаляется характер, необходимый для больших побед, и где найти стимул не опускать руки. Мой ответ всегда один: этот внутренний стержень был выкован в стенах моего родного «Колибри». В этом году этот удивительный коллектив отмечает свой юбилей. Для кого-то это просто торжественная дата, но для меня — это 12 лет жизни. Я пришла в студию в пятилетнем возрасте, совсем маленькой девочкой, которая просто любила танцевать, а ушла в семнадцать лет - с чётким пониманием того, что такое упорный труд, большая сцена и настоящее мастерство», - поделилась одна из выпускниц, Акмеир Али.

За все эти годы коллектив множество раз представлял страну на международной арене. И количество побед, которые его воспитанницы привозили в Актау, уже не счесть.

«Именно в этом коллективе закладывался фундамент, который позволил мне уверенно стоять на подиумах таких престижных конкурсов, как «Little Miss World», «Festival Model & Talent World», и представлять Казахстан на крупнейших международных площадках. Многие видят только корону и блеск софитов, но я знаю: за этим успехом стоят десятки часов репетиций. Когда что-то не получалось, а сложная связка или проходка давались не сразу, я научилась главному - никогда не сдаваться. Педагоги всегда твердили нам, что падение — это лишь повод подняться и сделать ещё лучше. Этот образ мышления помогал мне не только на мировых сценах, но и сейчас, в повседневной жизни. Сегодня мне 20 лет, и, хотя мой профессиональный путь продолжается в других сферах, частица души навсегда осталась в «Колибри». Я с теплотой вспоминаю наши поездки, закулисную атмосферу и то особенное чувство единения, когда весь коллектив «дышит» в один такт», - рассказала Акмеир Али.

Тёплые слова в адрес студии звучали и от родителей юных воспитанниц. Особый восторг на юбилейном шоу у зрителей вызвал танцевальный номер под названием «Пятки горят», во время которого на сцену вышли исключительно руководители студии.

«Благодарим арт-студию «Колибри» за такой шикарный концерт! Это было по-настоящему ярко, профессионально и душевно. Невероятные костюмы, продуманная постановка, энергия и талант — всё это создало незабываемую атмосферу праздника. Отдельное спасибо за наших детей, за вдохновение, развитие, любовь к танцу и сцене, которую вы им дарите. Особо хочется отметить танец «Пятки горят» с участием руководителей студии - очень озорной, живой и харизматичный номер, который покорил зрителей и вызвал море улыбок и аплодисментов. Желаем арт-студии «Колибри» дальнейших успехов, новых творческих высот, вдохновения, благодарных зрителей и ещё множества ярких концертов!», - отметила мама одной из воспитанниц.

По словам руководителя театра моды «Колибри», Елены Анатольевны Синицы, юбилей был полон трогательных моментов. Одним из них стало осознание того, сколько по-настоящему важных и знаменательных событий произошло за эти 25 лет.

«Было много трогательных моментов. Для меня самым трепетным стал момент награждения. Когда ты понимаешь, что за плечами такой огромный труд, когда столько всего сделано и награждаются дети и педагоги, которые смогли всё это осилить и организовать», - говорит руководитель.

В этот вечер со сцены звучали слова благодарности не только в адрес педагогов, воспитанниц и родителей, но и тех, кто на протяжении всего времени поддерживал студию: от вахтёров дома культуры имени Абая, с приветствия которых начинается вход детей на репетиции, до фотографов, сохраняющих важные моменты коллектива на всю жизнь.

Коллектив «Колибри» не раз становился обладателем гран-при международных конкурсов, в том числе за лучшие национальные костюмы и сценические образы. И, конечно, юбилейный вечер не обошёлся без награждения и признания многолетнего кропотливого труда модельеров студии, создающих настоящие шедевры.

Ещё одним трогательным и особенно эмоциональным моментом юбилея стал его финал, во время которого в зал зашли дети с аппликациями в виде сердечек. Они громко прокричали девиз фестиваля и вручили свои поделки зрителям, подарив им свои «сердца» в знак благодарности за поддержку.

Зрители отмечают, что искренние эмоции и сияющие глаза детей стали настоящим подарком для педагогов и руководителя студии.

25 ЛЕТ ПУТИ

История арт-студии «Колибри» началась в 1993 году. Тогда, по словам Елены Синицы, это был экспериментальный творческий поиск. Основателям хотелось создать не просто школу дефиле, а нечто большее - синтез моды, театра, музыки и танца. Официально студия оформилась чуть позже, спустя три года, когда стало понятно, что найдено своё уникальное направление.

Первые занятия начинались всего с 12 детей, направления при этом со временем не менялись, а лишь дополнялись, расширялись и росли вместе с коллективом. Так «Колибри» стал образцовым театром моды, известным далеко за пределами региона.

НЕ ПРО ВНЕШНОСТЬ, А ПРО ЛИЧНОСТЬ

Особое место в жизни студии занимает конкурс «Актау Ханшайымы». Его концепция принципиально отличается от классических конкурсов красоты.

Как заявляет Елена Анатольевна, здесь никогда не делали ставку на внешние данные участниц, так как некрасивых детей, по её словам, не бывает. В центре внимания жюри - таланты, артистизм, харизма и желание развиваться в творчестве. Образ «Принцессы Актау» - это прежде всего уверенная, творческая, разносторонняя личность.

«Это конкурс направлен на то, чтобы ребёнка раскрыть со всех сторон. Участницы должны уметь красиво излагать свои мысли, хорошо танцевать и петь, уверенно держаться на сцене, знать основы фотопозирования и многое другое. Если ребёнка брать как «бриллиант», много граней должны быть раскрыты для этого конкурса. И я считаю, что мероприятия такого формата нужны, потому что в них раскрывается личность ребёнка», - отмечает Елена Синица.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТА

За 25 лет коллективу приходилось сталкиваться с разными трудностями. Однако, как подчёркивает Елена Анатольевна, мыслей «всё бросить» никогда не возникало.

«Говорят, человеку нужно найти себя, и я считаю, что нашла себя в этом деле. Я не воспринимаю студию как работу, даже если это так и есть. Всё, чего мы достигли, делается с душой, и это не оценить никакими деньгами. К тому же я очень благодарна, что за все эти годы рядом собрались такие же творческие и влюблённые в это дело люди», — говорит руководитель.

Достижений за годы работы у коллектива скопилось немало, и одно выделить просто невозможно, отмечает Елена Синица.

«На концерте у нас состоялась премьера номера, в котором участвовали наши трёхлетние малыши. Они станцевали так, что зал просто взорвался аплодисментами. Я понимаю, что трёхлетнего ребёнка вот так вывести на сцену и добиться от него «чистого» исполнения танца, где все движения отработаны с пониманием, что где и как нужно делать, — это огромное достижение. А вообще, каждый новый номер, новая коллекция и победа на международном конкурсе — это всё очень значимо», — отметила Елена Анатольевна (Синица).

Сегодня выпускницы студии реализуют себя в разных сферах, но почти каждая отмечает, что именно в родном театре они научились не бояться сцены, ответственности, больших целей и побед.

Смотря в будущее, руководитель коллектива видит «Колибри» процветающей и развивающейся студией, в которой по-прежнему будут зажигаться новые звёзды. А своим воспитанницам и родителям в юбилейный год основатель театра моды желает главного - веры в себя и своих детей, профессионального роста и радости от совместного творчества.