Сколько стоят букеты накануне 8 Марта в Актау?

Накануне Международного женского дня корреспондент Lada.kz прошелся по нескольким цветочным магазинам и узнал, сколько сегодня стоят популярные тюльпаны, розы и готовые букеты. Цены варьируются от нескольких сотен тенге за один цветок до десятков тысяч тенге за композиции.

Фото автора

Первой точкой стал цветочный магазин «Revel» в 11 микрорайоне.

Сотрудница магазина Рената Рахматуллаева рассказала, что самым ходовым товаром остаются тюльпаны.

Их стоимость – 800 тенге за штуку.

Китайские розы – 600 тенге за один цветок.

Маленькие голландские розы – 1000 тенге за штуку.

Кенийские розы – 600 тенге.

Также в продаже есть более дорогие цветы. Например, гортензия обойдется в 3000 тенге за ветку.

Средняя стоимость букетов в магазине составляет 15-30 тысяч тенге.

Самый дешевый букет из красных роз здесь стоит примерно 13 700 тенге.

Самый дорогой – 81 500 тенге. Он оформлен в корзине.

Сотрудники заверили, что цены фиксированные и не изменятся в сам праздник.

Следующей точкой стал небольшой торговый ряд на территории торгового центра «Ардагер», где работает магазин «Guljan».

Хозяйка торговой точки рассказала, что на рынке они уже около 15 лет.

Самыми популярными здесь считаются спрей-розы (кустовые) – в одной ветке обычно 10-15 бутонов.

Стоимость таких цветов достигает 2500 тенге.

За ветку хризантемы придется отдать 2000 тенге

Высокие розы (до 1,9 м) обойдутся в 2000 тенге за штуку.

А короткие розы – 1500 тенге.

По словам продавцов, цены немного выросли, но всего примерно на 200-300 тенге.

Самый дешевый букет здесь можно купить примерно за 10 тысяч тенге.

Самый дорогой – 38 тысяч тенге. В него входят матиола, розы, турчанка, хризантемы.

Третьей точкой стал рынок «Волна».

Одна из продавцов – Лидия Король – торгует цветами на этом рынке уже 21 год, а в целом работает в цветочном бизнесе 37 лет.

По ее словам, цены на тюльпаны у нее фиксированные с 1 марта.

Обычные тюльпаны – 800 тенге.

Пионовидные тюльпаны – 1200 тенге.

Также пользуются спросом хризантемы.

Стоимость белых достигает 2500 тенге.

Также есть и за 2000 тенге.

Кроме того, при покупке некоторых монобукетов покупателям дарят бонусы, например, сертификаты на пилатес или в спортзал.

В преддверии праздника в городе появляются и стихийные точки реализации цветов. Многие из них работают прямо на улицах или на рынках.

Например, продавец Парвиз, который в этом году впервые решил заняться продажей цветов.

Тюльпаны у него горожане берут по 700-800 тенге.

Розы – около 900 тенге за штуку.

В Актау можно найти цветы на любой бюджет – от 700-800 тенге за один цветок до десятков тысяч тенге за большие праздничные композиции.