Школьникам Актау обещают выдать учебники до 15 августа



- С этим вопросом можно обратиться к администрации школы или классному руководителю. Кроме первоклассников учебники получат учащиеся 3-11 классов. А вот второклассникам придётся подождать, так как учебники для них переиздаются. Планируем выдать их с 25 по 30 августа, - проинформировали специалисты управления образования области.

В чате главы региона жительница Актау поинтересовалась, когда первоклассники получат учебники. Женщина отметила, что хотела бы заранее подготовить ребенка к учебному процессу.Такая возможность, по словам представителей управления образования, у первоклассников будет в скором времени. Приём документов в 1 класс завершился 1 августа. По информации ведомства, в школу впервые пойдут около 20 тысяч детей. В настоящее время ведётся работа по формированию классов, распределению учителей. Управлением образования выдано поручение директорам школ по распространению учебников до 15 августа.Балнур Смаил, специалист отдела работы СМИ КГУ "Центр общественных коммуникаций":"Готовность школ к новому учебному году, включая выдачу учебников – вопросы приоритетные сейчас. Их всё чаще задают в тelegram-канале акима области. Ответственные лица подробно разъяснили ситуацию, уже в будущий понедельник практически все школьники будут с учебниками".Добавим, в чате акима зарегистрировались 10 986 человек, поступило 10 245 вопросов, ответы даны уже на 10 227 из них.