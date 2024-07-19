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19.07.2024, 15:37

Грандиозный турнир NAIZA 64 в Актау

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Ведущая казахстанская ММА-лига NAIZA 27 июля в 18:00 часов проведет международный турнир NAIZA 64 в «Rixos Water World Aktau».

27  июля, в 18:00, Rixos Water World Aktau!
27  июля, в 18:00, Rixos Water World Aktau!

Главным событием турнира станет титульный бой в полулегкой весовой категории. Чемпион лиги Нурбек Кабдрахманов (9-2, 6 SUB, 1 KO/TKO) сразится с опаснейшим претендентом из Бразилии Вандерлеем “Мексикано” Левандовски (17-7, 8 SUB, 4 KO/TKO). Ранее Вандерлей заявил, что намерен стать чемпионом NAIZA сразу в двух весовых категориях.

В соглавном событии вечера состоится поединок за пояс минимального веса. Чемпион лиги Казбек Сагын (5-0, 2 SUB, 2 KO/TKO) перешел в наилегчайший вес и освободил пояс. За вакантный титул сразятся первый в истории трехкратный чемпион мира по ММА версии IMMAF Багдат Жубаныш (4-1, 2 SUB, 1 KO/TKO) и боец из Кыргызстана, чемпион мира по ММА версии GAMMA Дооронбек Кылычбек уулу (4-0, 3 SUB).

Также в главном карде турнира пройдет поединок Еламана Шертаева (10-2, 3 SUB, 3 KO/TKO) против бразильского нокаутера Тарцизио “Педра” Гомеса (10-5 2 SUB, 8 KO/TKO), который известен местной публике по бою против Сабита Жусупова. Тогда Тарцизио нокаутировал Жусупова в первом раунде.

Не пропустите вечер жарких противостояний!

27  июля в 18:00, Rixos Water World Aktau!

Контакты:
Говоркова Виктория
Mob/WhatsApp/Telegram: + 7 701 888 16 27
E-mail: vgovorkova@dar.io

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