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25.04.2025, 15:28

В Актау прошло посвященное развитию региональной науки выездное совещание

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Сегодня, 25 апреля, в Актау на тему «Қуатты өңірлік ғылым – қуатты өңір» состоялось выездное заседание Президиума Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В совещании приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев, президент Национальной академии наук Акылбек Куришбаев, руководители научных организаций, академики, ведущие ученые страны, представители бизнес-сообщества.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы научного обеспечения развития транспортной логистики, роль региональной науки в инновационном развитии экономики страны и пути ее развития.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что выездное совещание даст импульс научному решению вопросов, имеющих большое значение для региона.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Мангистаускую область поставил амбициозные задачи, направленные на развитие экономики региона, его производственной и логистической инфраструктуры. Сегодняшняя встреча – один из конкретных шагов на пути реализации этих задач. Действительно, Мангистау – регион с высоким потенциалом во всех сферах. В этом направлении мы намерены укреплять связь науки и производства, реализовывать конкретные проекты. У нас образованная и талантливая молодежь. В сегодняшнюю эпоху передовых новых технологий мы не можем полагаться исключительно на нефть. Нам необходимо активно вовлекать молодежь в развитие новых отраслей, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В своем вступительном слове президент Академии Акылбек Куришбаев отметил, что Мангистауская область является одним из важнейших экономических регионов страны с большим потенциалом развития, добавив, что, помимо традиционного нефтегазового сектора, область имеет большие возможности для развития энергетики, химической промышленности, животноводства и рыболовства, туризма. Он также выразил готовность от имени Национальной академии наук оказать всестороннюю поддержку Мангистауской области и региональному Совету по науке и технологиям.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития региональной науки и ее влияния на социально-экономическое развитие региона и страны. Участникам были представлены результаты новых исследований, возможности решения технологических вопросов и проблем, связанных с развитием действующих и перспективных производств региона в рамках принятого Закона Республики Казахстан «О научно-технической политике». Кроме того, участники познакомились с новыми приоритетными направлениями развития науки, адаптированными к специфике региона.

По итогам выездного заседания Президиума Академии будет подготовлена аналитическая записка по вопросам развития транспортной логистики и научного обеспечения отрасли, а также утвержден план совместных работ по развитию региональной науки.

В рамках выездного совещания была организована научно-инновационная выставка и проведена форсайт-сессия по определению приоритетных направлений региональной науки Мангистауской области. В формате питч-сессии «Наука-Бизнес» были представлены перспективные научные проекты, готовые к коммерциализации.

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