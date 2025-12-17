В селе Боранкул ко Дню Независимости введён в эксплуатацию новый спортивный зал

Фото центра общественных коммуникаций

По информации пресс-службы районного акимата, в мероприятии приняли участие: аким района Рахымжан Шалбаев, сельские аксакалы, специалисты отрасли и жители села. В ходе церемонии открытия аким района поздравил собравшихся с Днём Независимости Республики Казахстан и отметил, что поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию массового спорта системно реализуются и в сельской местности.

На торжественном собрании с поздравительной речью выступил сельский аксакал, подчеркнув, что строительство спортивного зала выполнено качественно и в соответствии с установленными требованиями. Также было отмечено, что новый объект создаёт все условия для регулярных занятий спортом сельской молодёжи.

Новый спортивный зал предназначен для того, чтобы жители села систематически могли заниматься физической культурой, особенно это касается детей и подростков, а также для организации спортивных секций и массовых мероприятий. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию здорового образа жизни и развитию спортивной культуры среди молодёжи.

В целом спортивный зал был построен ТОО «СМК-Атамекен». Объект занимает территорию площадью 0,63 гектара, общая площадь здания составляет 995,40 квадратных метра.

В завершение мероприятия аким района выразил благодарность подрядной организации, специалистам отрасли и всем гражданам, внесшим вклад в реализацию проекта, и выразил уверенность, что новый спортивный зал будет служить на благо жителей села.