Стало известно, что изменится в системе ОСМС с 1 января 2026 года

Заместитель премьер-министра Аида Балаева рассказала о новшествах в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

Фото: Pixabay

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аида Балаева заявила о ключевой роли обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в системе защиты здоровья граждан и устойчивом развитии страны. По ее словам, страховая модель делает медицинскую помощь более доступной, современной и справедливой для каждого казахстанца.

Обязательное социальное и медицинское страхование — это основа стабильного развития страны. Это ключевой механизм защиты здоровья каждого нашего гражданина. Страховая система позволяет получать медицинскую помощь в плановом порядке и значительно снижает финансовые риски для семей, - подчеркнула Аида Балаева.

Расширение пакета ОСМС с 2026 года

Как отметила заместитель премьер-министра, с 1 января 2026 года в системе обязательного социального медицинского страхования вступят в силу важные изменения. Они направлены на расширение перечня медицинских услуг и усиление защиты пациентов с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в системе ОСМС застрахованы почти 17 миллионов человек – это более 82% населения страны. Из них свыше 12 миллионов относятся к льготным категориям, за которых взносы оплачивает государство, еще около 4,5 миллиона граждан делают отчисления самостоятельно.

Наша задача – расширять охват системы. Я призываю всех, кто еще не вошел в ОСМС, внимательно изучить преимущества страхования и оценить ту реальную защиту, которую оно предоставляет, - заявила Аида Балаева.

С нового года значительно расширяется пакет обязательного социального медицинского страхования. В него будут включены такие хронические заболевания, как сахарный диабет, детский церебральный паралич, ревматизм, системные поражения соединительной ткани. Пациенты с этими диагнозами смогут получать консультации врачей, необходимое лечение и лекарственное обеспечение полностью в рамках ОСМС.

Бесплатная помощь при хронических заболеваниях

Отдельно Аида Балаева остановилась на наиболее распространенных хронических болезнях. По ее данным, на диспансерном учете по артериальной гипертензии сегодня состоят около 1,5 миллиона казахстанцев. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч осложнений – инсультов и инфарктов.

С 2026 года вся необходимая медицинская помощь для таких пациентов будет полностью покрываться системой обязательного социального медицинского страхования, - отметила она.

Также в стране насчитывается более 25 тысяч граждан с хронической болезнью почек, из которых около 8 тысяч нуждаются в гемодиализе. С 1 января 2026 года в пакет ОСМС войдут наблюдение, диагностика, лекарственное обеспечение, гемодиализ и даже трансплантация почек – все это станет доступно застрахованным гражданам бесплатно.

Особое внимание уделено и сахарному диабету – одному из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире. В Казахстане с этим диагнозом живут порядка 500 тысяч человек. Заболевание требует постоянного медицинского контроля, регулярных анализов и коррекции лечения.

С 2026 года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом полностью входят в систему обязательного медицинского страхования. Все плановые приемы, обследования и лекарства будут доступны без дополнительной оплаты. Главное условие – наличие статуса застрахованного, - подчеркнула Аида Балаева.

При этом большинство хронических заболеваний теперь будут полностью покрываться страховой системой. Исключение составляют 11 социально значимых заболеваний, которые продолжают финансироваться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Доступность медицины для села и самозанятых

Заместитель также отметила, что сельское население сегодня полноценно включено в систему обязательного медицинского страхования. Значительная часть сельчан относится к льготным категориям, за которых взносы оплачивает государство. Это обеспечивает им доступ к консультациям узких специалистов, дорогостоящей диагностике, высокотехнологичным методам лечения и лекарственному обеспечению.

С 1 января 2026 года, согласно новой норме закона об ОСМС, граждане с низкими доходами из категории «Д» также будут застрахованы и смогут беспрепятственно получать медицинскую помощь.

Для самозанятого населения предусмотрен «мягкий вход» в систему: оплачивая 4250 тенге в месяц или 51 000 тенге в год, они получают доступ к медицинской помощи, включая дорогостоящие виды лечения.

Все эти меры направлены на обеспечение равенства в доступе к медицинской помощи для городских и сельских жителей и на повышение защищенности населения, - подчеркнула Аида Балаева.

По ее словам, главная цель всех изменений – обеспечить каждому человеку доступ к качественной и своевременной медицинской помощи и сделать систему здравоохранения более устойчивой.

Для нас крайне важно здоровье, благополучие и потенциал наших граждан. Я призываю всех присоединиться к системе обязательного социального медицинского страхования и обеспечить себе реальную защиту, - заключила Аида Балаева.

Получить достоверную и подробную информацию о медицинской помощи, а также по изменениям в системе ОСМС (медпомощь на уровне поликлиник, больниц, вопросы диспансеризации, лекарственного обеспечения, госпитализации, качество медпомощи, нарушения или жалобы на медперсонал и т д), вы можете через следующие официальные каналы:

1414 – Единый контакт-центр;

SAQTANDYRYBOT – Telegram-бот;

QOLDAU 24/7 – мобильное приложение;

EGOV.KZ и EGOV MOBILE – портал и мобильное приложение электронного правительства;

Поликлиника по месту прикрепления – регистратура или ответственные специалисты.

Обращайтесь только к официальным источникам.