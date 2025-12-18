Сенат одобрил поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ» в первом чтении

Сенаторы рассмотрели и одобрили в первом чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Документ планировалось рассмотреть ещё 4 декабря, однако к обсуждению в сенате он был вынесен позже.

Законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс и 12 действующих законов, в том числе в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Среди предлагаемых норм – ограничение распространения информации о пропаганде педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, а также через средства массовой информации, телекоммуникационные сети и онлайн-платформы.

Выступая на заседании, сенатор Амангальды Есебай заявил, что предлагаемые меры направлены на защиту молодого поколения, укрепление института семьи и сохранение национальных ценностей.

Нормы, направленные на ограничение пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, создадут условия для защиты молодого поколения от антисоциальных явлений, укрепления института семьи, уважения национальных ценностей и обеспечения нравственно-духовного воспитания, - отметил он.

В заключении депутаты сообщили, что постоянные комитеты сената не высказали замечаний и предложений к документу. По итогам голосования законопроект был одобрен в первом чтении.

Напомним, 12 ноября депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий запрет на распространение информации, содержащей пропаганду «нетрадиционной сексуальной ориентации» и педофилии.