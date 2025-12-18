Аким Мангистауской области принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Казахстане

Сегодня, 18 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества между Мангистауской областью и французской стороной в рамках стратегического партнёрства между Казахстаном и Францией. В частности, внимание было уделено таким направлениям, как транспортно-логистическая сфера, агропромышленный комплекс, туризм, а также инвестиции и трансфер технологий. Кроме того, были рассмотрены вопросы развития животноводства, включая внедрение французского опыта в овцеводстве, козоводстве и верблюдоводстве, а также сотрудничество в сфере молочного хозяйства и производства сыра.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил географическое расположение региона, возможности морских портов Актау и Курык, а также роль Мангистау в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, подчеркнув, что эти факторы служат прочной основой для развития двустороннего партнёрства.

В Мангистауской области формируются новые направления развития в сферах транспорта-логистики, туризма, обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. Мы готовы реализовывать взаимовыгодные проекты с французскими компаниями, - сказал глава региона.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Казахстан Сильван Гиоге выразил заинтересованность в укреплении партнёрства с Мангистауской областью.

Отметим, что внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Францией за январь-октябрь 2025 года составил 3,1 млн долларов США. Также в регионе зарегистрировано 5 предприятий с участием французского капитала в различных отраслях экономики.