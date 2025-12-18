18+
18.12.2025, 18:06

В Мангистауской области успешно завершён национальный проект «Келешек мектептері»: открыта 13-я школа

Госинформзаказ 0 348

Сегодня, 18 декабря, в 16-м микрорайоне города Актау в рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной школы № 35. Это тринадцатая школа, введённая в эксплуатацию в Мангистауской области в рамках проекта.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Образовательное учреждение нового формата рассчитано на 1 500 учащихся. В школе общей площадью более 15 тысяч квадратных метров предусмотрено 77 предметных кабинетов. Среди них – специализированные классы по дизайну и технологии, культуре питания, визуальному искусству, домоводству, робототехнике, STEM-направлению и музыке. Учебное заведение полностью оснащено современным оборудованием, созданы благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала и интеллектуального развития учащихся.

В церемонии открытия принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил педагогов и учеников с открытием новой школы.

В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе поэтапно возводятся школы современного образца. Эта инициатива открывает детям возможность получать качественное образование, раньше определяться с будущей профессией. Новые школы должны стать не просто местом обучения, а пространством, где раскрываются способности учащихся и создаются условия для их всестороннего развития, - отметил глава региона.

Здание школы также адаптировано для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь функционируют сенсорная комната и кабинет поддержки инклюзивного образования, а для учащихся с ограниченными возможностями установлен специальный лифт. Кроме того, в целях обеспечения безопасности внутри школы установлено 126 камер видеонаблюдения, а на территории оборудованы игровые и спортивные площадки для детей.

Отметим, что ранее в Мангистауской области в рамках национального проекта «Келешек мектептері» были введены в эксплуатацию 12 школ, рассчитанных более чем на 11 тысяч учащихся. Таким образом, в регионе полностью реализованы и введены в эксплуатацию все 13 школ, запланированные в рамках проекта.

