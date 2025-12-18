В Актау прошёл региональный форум по укреплению института семьи и популяризации национальных ценностей

В Актау 18 декабря состоялся региональный форум «Семья и общество: период новых возможностей», посвящённый укреплению института семьи и пропаганде национальных ценностей, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Масштабное мероприятие было организовано комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области, Женским крылом Мангистауского областного филиала партии «AMANAT», общественным фондом «Аналар кабинеті» при поддержке местных предпринимательниц.

Главная цель форума – укрепление института семьи, повышение значимости национального воспитания, а также выведение партнёрства между государственными структурами и гражданским обществом на новый уровень.

В работе форума приняли участие делегации из разных регионов страны, заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, народная целительница Қаламқас Күлбарақова, психолог и автор шести книг Елжас Ертайұлы, директор центра «Анаға тағзым» в Кызылординской области, председатель Женского крыла областного филиала партии «AMANAT» Алтынай Молжанова, главный продюсер телеканала «Astana», многодетная мать Мейрамгүл Мәдәлі, члены национальных и региональных комиссий, общественные деятели, предприниматели, многодетные матери и представители сферы образования.

Также на форум прибыли специальные делегации из Астаны, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

В рамках форума прошли секционные заседания по четырём основным направлениям.

В секции «Семья: преемственность традиций» обсуждались вопросы роли национального воспитания в семье, роли отца и сохранения духовных ценностей.

В направлении «Государство. Общество. Права ребёнка» поднимались темы защиты прав детей, семейной политики и роли женщин в обществе.

В секции «Семейное предпринимательство» были представлены возможности развития семейного бизнеса и успешные практики.

А в разделе «Общество и инклюзивная среда» рассматривались вопросы поддержки детей с особыми потребностями и формирования инклюзивного общества.

Этот форум стал важной площадкой, демонстрирующей потенциал Мангистау в сохранении национального воспитания и семейных ценностей, - отметила заместитель председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области Асель Балманова.

Уполномоченный по правам ребёнка по Мангистауской области Тилектес Болатбаева, принимавшая активное участие в организации форума, остановилась на ключевой идее мероприятия.

Понятие «период новых возможностей» не ограничивается только социальными сетями. Сегодня общество осваивает искусственный интеллект и начинает эффективно применять его в воспитании, образовании и социальной сфере. Этот форум – важная инициатива, объединяющая национальные ценности с современным взглядом. Через обмен опытом с другими регионами мы продолжим системную работу по укреплению института семьи, - сказала она.

Завершился форум показом мод местных брендов в национальном стиле. Местные производители и мастера прикладного искусства, внёсшие вклад в социально-духовное развитие региона, были награждены благодарственными письмами акима области и председателя областного маслихата.

Этот форум ещё раз подтвердил, что Мангистауская область является регионом, бережно хранящим и почитающим национальные ценности.