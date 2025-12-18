Служба скорой помощи Мангистауской области пополнилась 32 новыми автомобилями

Сегодня, 18 декабря, глава региона Нурдаулет Килыбай в целях укрепления материально-технической базы службы экстренной медицинской помощи передал областному подразделению скорой помощи 32 новых автомобиля скорой медицинской помощи марки Hyundai Staria, приобретённых за счёт средств местного бюджета.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Новые автомобили 2025 года выпуска полностью адаптированы для оказания первичной и экстренной медицинской помощи. Каждая санитарная машина оснащена дефибриллятором, аспиратором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), реанимационным рюкзаком, 15-литровым кислородным баллоном и медицинскими каталками. Это позволит бригадам скорой помощи своевременно и качественно оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях.

Глава региона в своём выступлении отметил, что развитие сферы здравоохранения, особенно повышение доступности и качества экстренной медицинской помощи, является одним из важных приоритетов для региона.

Жизнь и здоровье населения – главная ценность. В соответствии с поручением Главы государства в регионе на системной основе продолжается обновление медицинской инфраструктуры. Уверен, что новые автомобили активизируют работу службы скорой помощи и повысят качество медицинской помощи, оказываемой населению, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Также в ходе мероприятия аким области осмотрел недавно построенное здание станции скорой медицинской помощи.