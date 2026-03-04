Пусть наш Казахстан процветает – жительница Баутино о предстоящих изменениях

В Мангистауской области в городах и районах региона проводятся встречи с населением, посвященные предстоящим изменениям в новой Конституции Казахстана. Представители местных исполнительных органов, депутаты маслихатов и члены общественных объединений рассказывают жителям о сути предлагаемых изменений, их значении для развития страны и расширения прав граждан.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Жители региона проявляют заинтересованность, задают вопросы о конкретных нормах и обсуждают, как изменения могут повлиять на социально-экономическое развитие области. В целом в Мангистау ощущается настрой на осознанное участие в референдуме и понимание личной ответственности за будущее страны.

Жители Мангистау призывают поддержать предлагаемые изменения в Конституции Казахстана.

Глава государства внес новые изменения в нашу Конституцию. Теперь давайте все поддержим нашу Конституцию и проголосуем. Пусть наше время будет стабильным, пусть наша страна будет крепкой, пусть наступит мирная и благополучная жизнь. Давайте отдадим свои голоса и поддержим эти изменения. Пусть начнутся хорошие перемены, пусть дальше развивается страна, и наша жизнь становится лучше. Пусть наш Казахстан процветает, - говорит жительница села Баутино Кыныш Нурдаулетова.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.