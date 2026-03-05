Воспитательница детского сада «Болашақ» Айгерим Сейтова: «Республиканский референдум — важный этап в развитии страны»

Айгерим Сейтова

В новой Конституции Республики Казахстан права детей закреплены всесторонне. Государство гарантирует каждому ребёнку право на жизнь, здоровье, образование и всестороннее развитие, при этом интересы ребёнка при принятии решений имеют первостепенное значение. Конституция также усиливает защиту детей от насилия, эксплуатации и дискриминации, обеспечивает социальную поддержку, равные возможности для развития и включение в общественную жизнь, а система образования и воспитания ориентирована на доступность и качество. Все эти нормы соответствуют международным стандартам и обязательствам Казахстана в области защиты прав ребёнка.

«Референдум является важным этапом в жизни страны. Это возможность для каждого гражданина выразить своё мнение и внести вклад в будущее государства. В обществе, где учитывается мнение народа, достигается стабильное и устойчивое развитие. Поэтому референдум — это серьёзный и значимый шаг. Призываю всех сделать выбор и принять активное участие в этом важном референдуме, учитывая, что новая Конституция всесторонне защищает наше будущее — детей», — сказала Айгерим Сейтова.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.