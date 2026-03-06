Референдум - ответственный выбор ради будущих поколений

Сотрудница районного дома культуры Тупкараганского района Меруерт Ильясова высказалась о значении предстоящего референдума и важности участия граждан в голосовании.

Меруерт Ильясова

По ее словам, принятие новой Конституции станет важным шагом для дальнейшего развития страны.



«Новая Конституция усилит баланс власти и укрепит гарантии защиты прав граждан. Статус государственного языка будет сохранен, а правовые основы страны обновятся. Это ответственный выбор ради будущих поколений. Будущее страны зависит от нашего выбора. Поэтому важно не оставаться в стороне и прийти на референдум, чтобы проголосовать», - отметила она.

Меруерт Ильясова подчеркнула, что в день референдума особенно важна гражданская активность и участие каждого жителя страны. По ее мнению, именно через участие в голосовании граждане могут выразить свою позицию и внести вклад в формирование будущего государства.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.