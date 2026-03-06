18+
06.03.2026, 15:18

Референдум — выбор народа: в чём суть конституционной реформы?

Госинформзаказ 0 391

Суть конституционной реформы в Казахстане заключается в обновлении основных принципов государственного устройства, усилении защиты прав человека и перераспределении полномочий между институтами власти. Новая редакция Конституции направлена на модернизацию политической системы и адаптацию Основного закона к современным общественным требованиям.

Обновление основных принципов государственного устройства
Обновление основных принципов государственного устройства

Одним из ключевых направлений реформы является укрепление гарантий прав и свобод граждан. В проекте Конституции подчеркивается прямое действие норм о правах человека, что означает возможность их непосредственного применения в судебной практике. Государство берет на себя более четкие обязательства по обеспечению социальных прав, защите достоинства личности и равенству перед законом.

Реформа направлена на усиление независимости судебной системы и повышение роли закона в регулировании общественных отношений. Предполагается совершенствование механизмов судебной защиты и расширение возможностей граждан отстаивать свои права.
 
Одной из целей реформы является более сбалансированная система государственного управления. В новой Конституции предусматривается усиление роли представительных органов и развитие механизмов общественного контроля.

В документе закрепляется обязанность государства обеспечивать социальное благополучие граждан, поддерживать человека труда, развивать образование, науку и инновации. Особое внимание уделяется вопросам социальной справедливости и повышению качества жизни населения.

Реформа предусматривает развитие институтов демократии и повышение роли гражданского общества. Гражданам предоставляется больше возможностей участвовать в общественно-политической жизни страны и влиять на принятие решений.

Конституционная реформа усиливает роль референдума как инструмента народного волеизъявления и закрепляет его значение в системе принятия важных государственных решений.

В статье 4 новой редакции Конституции подчеркивается, что народ является единственным источником государственной власти и носителем Суверенитета. Одной из форм реализации этой власти является республиканский референдум, на котором граждане напрямую принимают решения по наиболее значимым вопросам государственного и общественного развития.

Конституционная реформа направлена на создание более справедливой, открытой и эффективной системы управления государством, где права человека, закон и общественные интересы занимают центральное место, а население непосредственно участвует в утверждении или неутверждении новых законов и инициатив.

0
3
0
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь