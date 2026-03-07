Житель города Актау: «Новая Конституция направлена на благо народа»

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По его словам, обновление Основного закона страны направлено прежде всего на укрепление благополучия общества и развитие государства.

Действующая Конституция служит на благо народа, соответствует его образу жизни и интересам, а также поддерживает труд людей и молодежи, которые работают на благо страны. Благодарим за то, что была разработана такая Конституция, которая не оставляет без внимания труд народа, - отметил житель Актау.

Сакып Жумалиев подчеркнул, что участие в референдуме является важным проявлением гражданской ответственности. По его мнению, именно через голосование люди могут выразить свое мнение по ключевым вопросам развития страны и внести вклад в её будущее. Он отметил, что активная гражданская позиция помогает укреплять демократические процессы и повышает ответственность общества за принимаемые решения.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. В этот день граждане Казахстана смогут выразить свое мнение по предложенным изменениям, приняв участие в голосовании. Жителей страны призывают проявить гражданскую активность и прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор и тем самым внести вклад в формирование будущего государства.