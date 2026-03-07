Экономическая свобода и предпринимательство: расширение конституционных гарантий

В обновленной редакции Конституции Казахстана экономическая свобода по-прежнему закреплена как один из фундаментальных принципов государственного строя. Сохраняется норма о признании и равной защите государственной и частной собственности, гарантируется ее неприкосновенность и судебная защита. Конституция прямо закрепляет свободу предпринимательской деятельности и право каждого свободно использовать свои способности и имущество для осуществления законной экономической деятельности. Ограничения допускаются только на основании закона, что формирует правовой барьер против произвольного вмешательства в бизнес.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Государство признает и равным образом защищает государственную и частную собственность, что формирует правовую базу для устойчивого развития бизнеса и инвестиционной активности.

Защита частной собственности – это фундамент для устойчивой рыночной экономики. Когда государство гарантирует неприкосновенность имущества, прозрачные правила его изъятия и эффективную судебную защиту, предприниматели получают главное – предсказуемость. Бизнес готов инвестировать средства, расширять производство и создавать рабочие места только в том случае, если уверен, что его активы не будут произвольно изъяты или ограничены.

Надежная защита собственности снижает риски для инвесторов. В условиях гарантированной защиты имущественных прав формируется долгосрочное планирование – предприниматели вкладываются в инфраструктуру, технологии, обучение персонала, поскольку уверены в сохранности вложений.

Кроме того, четкие механизмы судебной защиты и компенсации в случае нарушений усиливают доверие к государственным институтам. Это напрямую влияет на позиции страны в международных рейтингах инвестиционного климата и конкурентоспособности.

В тексте также подчеркивается запрет недобросовестной конкуренции и обозначено ограничение монополистической деятельности, что отражает ориентацию на рыночную модель экономики. Государство гарантирует право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.

Декларирование этих пунктов создает условия для развития малого и среднего бизнеса, инвестиций, инноваций и частной инициативы. Усиление роли суда и конституционного контроля в системе защиты прав человека опосредованно усиливает и защиту имущественных и корпоративных прав предпринимателей.

Если говорить о расширении гарантий, то прямого кардинального увеличения перечня экономических прав не произошло – базовые положения о собственности и свободе предпринимательства были закреплены и ранее. Однако усилились институциональные механизмы их защиты: укреплены положения о верховенстве закона, о независимости суда, расширены возможности обращения граждан за защитой своих прав, в том числе обозначено право граждан обращаться в суды за компенсацией причиненного государственными органами ущерба. В этом смысле можно говорить не столько о количественном расширении экономических прав, сколько об укреплении гарантий их реализации и судебной защиты, что имеет практическое значение для бизнеса и инвестиционного климата.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.