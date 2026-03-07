Депутат маслихата Тупкараганского района: Планируемые изменения – это личный выбор

Депутат маслихата Тупкараганского района Айсагали Нугманов поделился, что отношение к изменениям в стране – это личный выбор каждого гражданина.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По его словам, поддерживать предлагаемые реформы или не поддерживать – право каждого человека. Однако именно общество, которое не остается равнодушным к судьбе своей страны, способно определить ее будущее и повлиять на развитие государства.

Айсагали Нугманов подчеркнул, что референдум является важным инструментом народного волеизъявления. Его суть заключается в том, что ключевые изменения, касающиеся будущего страны, политической системы и прав граждан, выносятся на обсуждение всего народа.

Президент Казахстана не принимает такие решения единолично – они принимаются с учётом мнения граждан, - подчеркнул депутат.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. В этот день граждане Казахстана смогут выразить своё мнение по предложенным изменениям, приняв участие в голосовании.

Жителей страны призывают проявить гражданскую активность и прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор и внести вклад в формирование будущего государства.