09.03.2026, 15:48

Дзюдоисты из Мангистау завоевали медали на Кубке Европы в Турции

Госинформзаказ 0 571

На Кубке Европы среди кадетов, прошедшем в городе Анталья (Турция), дзюдоисты из Мангистау поднялись на пьедестал почёта, сообщает otpannews.kz.

Фото с сайта otpannews.kz
Фото с сайта otpannews.kz

В международном турнире приняли участие мастера татами из нескольких стран Европы и Азии, где выявляли сильнейших. На престижном турнире спортсмены боролись за каждый балл. Во время схваток они проявили выносливость и сумели эффективно воспользоваться ошибками соперников. По итогам соревнований, в весовой категории 60 кг на татами спортсмен из Мангистау, Габит Расулхан, завоевал серебряную медаль. А в весовой категории +90 кг Ердаулет Жумабай стал бронзовым призёром. 

 Наши борцы достойно выступили среди сильнейших. Эти медали — большое достижение для нас. Огромный вклад в подготовку наших юных дзюдоистов внесли старшие тренеры нашей области Багдат Ергазы, Айткали Мусаев и Анна Казюлина. Также значителен вклад личных тренеров, которые готовят и выводят спортсменов на соревнования. Благодаря их упорному труду наши талантливые спортсмены завоевывают призовые места —отметил Айбек Имашев, президент Мангистауской областной федерации дзюдо.

1
0
0
