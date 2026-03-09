Дзюдоисты из Мангистау завоевали медали на Кубке Европы в Турции

Фото с сайта otpannews.kz

В международном турнире приняли участие мастера татами из нескольких стран Европы и Азии, где выявляли сильнейших. На престижном турнире спортсмены боролись за каждый балл. Во время схваток они проявили выносливость и сумели эффективно воспользоваться ошибками соперников. По итогам соревнований, в весовой категории 60 кг на татами спортсмен из Мангистау, Габит Расулхан, завоевал серебряную медаль. А в весовой категории +90 кг Ердаулет Жумабай стал бронзовым призёром.