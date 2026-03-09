Учитель из Мангистау: «Изменения в Конституции укрепляют национальные ценности»

Учитель истории школы №16 Мунайлинского района Жаксылык Елемесов считает, что внесение изменений в сферу образования на уровне конституционных норм позволит упорядочить систему воспитания и выработать единый структурированный подход в обучении и воспитании.

Жаксылык Елемесов

«Считаю, что конституционные изменения - это признак нового этапа общественно-политических преобразований и процесса, направленного на укрепление национальных ценностей. Также в нашей сфере - в системе образования и педагогики - происходят значительные изменения. Включение этих изменений в конституционные нормы даст большие результаты в рамках программы «Закон и порядок. Единое воспитание. Честный гражданин», - сказал Жаксылык Елемесов.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.