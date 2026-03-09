«Необходимо проявить свою гражданскую позицию» - Жибек Ахметова

«На заседании курултая обсуждались новые инициативы и направления. Также было отмечено, что в обновлённой Конституции особое внимание уделяется правам человека, свободам граждан и свободе слова. Кроме того, много говорилось о том, как обычные граждане могут участвовать в принятии и формировании Конституции, как они могут выразить своё отношение и принять участие в этом процессе. Мы, как простые граждане, должны взять на себя ответственность и не оставаться в стороне. Ради будущего нашей Родины - Казахстана - нам необходимо проявить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании», - сказала Жибек Ахметова.