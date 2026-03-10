Голос каждого в семье имеет значение на референдуме по Конституции

Председатель общественного объединения «Саламатты Ел» Гульзира Есетова считает, что сделать свой выбор на референдуме по принятию новой Конституции важно для каждого члена семьи.

Гульзира Есетова

Гульзира Есетова отметила, что в тексте новой Конституции закреплена ценность семьи и брака, а также отражена защита прав детей.

«В 30-й статье Конституции даётся новое определение ценности семьи и брака, при этом особо подчеркнуты права ребёнка, права родителей, а также важность ответственности в семье. Семья рассматривается как маленький социальный институт общества. То есть развитие общества и укрепление нашего государства напрямую связаны с ростом, благополучием и стабильностью семьи. Внутри семьи отношения должны быть добровольным союзом мужчины и женщины. В семье дети должны воспитываться правильно, необходимо укреплять преемственность поколений и семейные ценности - всё это закреплено в нашей новой Конституции», - сказала Гульзира Есетова.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.