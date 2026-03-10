18+
09.03.2026, 19:02

Голос каждого в семье имеет значение на референдуме по Конституции

Госинформзаказ 0 524

Председатель общественного объединения «Саламатты Ел» Гульзира Есетова считает, что сделать свой выбор на референдуме по принятию новой Конституции важно для каждого члена семьи. 

Гульзира Есетова отметила, что в тексте новой Конституции закреплена ценность семьи и брака, а также отражена защита прав детей. 

 «В 30-й статье Конституции даётся новое определение ценности семьи и брака, при этом особо подчеркнуты права ребёнка, права родителей, а также важность ответственности в семье. Семья рассматривается как маленький социальный институт общества. То есть развитие общества и укрепление нашего государства напрямую связаны с ростом, благополучием и стабильностью семьи. Внутри семьи отношения должны быть добровольным союзом мужчины и женщины. В семье дети должны воспитываться правильно, необходимо укреплять преемственность поколений и семейные ценности - всё это закреплено в нашей новой Конституции», - сказала Гульзира Есетова.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.

0
4
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
"В семье дети должны воспитываться правильно, необходимо укреплять преемственность поколений и семейные ценности - всё это закреплено в нашей новой Конституции», - сказала Гульзира Есетова." - это она о чем, что тпи внесет новая поправка в этом аспекте? О том что по приемственности поколений можно и наказать ребенка как наказывали поколение или два назад, и социальные службы и учителя (которые также могли наказать ребенка в школе за поведение или не успеваемость ранее) не будут лезть со своими тестами и ограничениями, или тут как бы каждый вносит свое понятие в слова "правильно и укрепляя приемственность поколений", может тогда нужна ясность, а не потенциальные двойные или тройные стандарты?
10.03.2026, 06:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

