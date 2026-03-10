«Изучайте и поддержите!» - член коалиции о референдуме

Член Мангистауской областной коалиции Алтын Айтурова призвала жителей региона внимательно ознакомиться с проектом новой Конституции и поддержать предлагаемые изменения. По ее словам, обновление Основного закона является важным шагом в развитии страны и требует активного участия граждан.

Алтын Айтурова

«Призываю внимательно ознакомиться с новыми конституционными изменениями и поддержать их. Обновлённая Конституция предусматривает изменения примерно в 84% её положений, то есть обновлению подвергается почти большая часть статей Основного закона. Поэтому важно поддержать эти изменения своим голосом. Призываю внимательно ознакомиться со всеми предлагаемыми поправками, тщательно их изучить и понять. До 15 марта у каждого есть возможность подробно посмотреть и разобраться во всех изменениях», - сказала Алтын Айтурова.

В настоящее время в Мангистауской области проходит активное обсуждение проекта новой Конституции. Текст документа рассматривают в трудовых коллективах, общественных организациях и среди жителей региона. Люди знакомятся со статьями и пунктами проекта, высказывают свои мнения и задают вопросы специалистам, что способствует более глубокому пониманию предлагаемых изменений.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.