«Казахстан – страна с многовековой историей» – Нурбек Карасаев о новой Конституции РК

В ней написано, что Казахстан – страна с многовековой историей, и эта конституция это закрепляет. Это значит, что Казахстан – не новообразованное государство. Наша страна имеет многовековую историю, и именно как устоявшееся, стабильное государство она закреплена в Конституции. Также отрадно видеть, что Конституция ставит высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Основные акценты сделаны на справедливости, законности, порядке, единстве в многообразии, защите семьи и цифровой безопасности, - сказал Нурбек Карасаев.