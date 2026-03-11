«Казахстан – страна с многовековой историей» – Нурбек Карасаев о новой Конституции РК

Мангистауская область готовится к референдуму. В ходе обсуждений обновленного текста Конституции, жители отмечают аспекты, которые считают важными и нужными. Так, председатель филиала партии «Amanat» Мангистауской области Нурбек Карасаев подчеркнул своевременность и необходимость закрепления в преамбуле Конституции того факта, что Казахстан – государство с многовековой историей.
В ней написано, что Казахстан – страна с многовековой историей, и эта конституция это закрепляет. Это значит, что Казахстан – не новообразованное государство. Наша страна имеет многовековую историю, и именно как устоявшееся, стабильное государство она закреплена в Конституции. Также отрадно видеть, что Конституция ставит высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Основные акценты сделаны на справедливости, законности, порядке, единстве в многообразии, защите семьи и цифровой безопасности, - сказал Нурбек Карасаев.
Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.
