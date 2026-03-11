18+
11.03.2026, 16:41

В Казахстане стартует праздничная акция «Nauryz Sale»

Госинформзаказ 0 1 544

В преддверии празднования Наурыза в Казахстане стартует масштабная республиканская акция «Nauryz Sale», которая пройдет с 13 по 23 марта 2026 года на всей территории страны. Инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, стимулирование внутренней торговли и создание единой праздничной атмосферы для жителей и гостей страны.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В период проведения акции субъекты торговли предложат населению праздничные скидки на продовольственные и непродовольственные товары от 10 до 70 процентов от группы товаров. Акционные позиции будут выделены в торговых залах специальной праздничной навигацией и фирменным оформлением «Nauryz», тематическими ценниками, брендированными указателями, перетяжками и другими POS-материалами, позволяющими покупателям легко ориентироваться в ассортименте и быстро находить товары со сниженной ценой.

В акции примут участие около 300 субъектов внутренней торговли, включая 140 торговых домов и торгово-развлекательных центров, 140 торговых сетей и 20 субъектов электронной торговли. Среди участников – крупнейшие торговые сети страны: Magnum, Small, Galmart, «Анвар», «Дина», Toimart, «Астыкжан», «Аян», Greenwich и другие, а также крупные торговые дома и ТРЦ, в числе которых Mega Silk Way, Keruen, Keruen City, «Аружан», «Сарыарка», Shymkent Plaza и другие.

Особое внимание в рамках акции уделяется поддержке отечественных производителей. Для них в торговых центрах будут организованы специальные зоны продаж, где продукция казахстанских компаний будет представлена по ценам ниже рыночных в среднем на 10-20 процентов.

Посетителей торговых центров также ожидает насыщенная интерактивная программа. В крупнейших ТРЦ страны будут организованы национальные фотозоны. В рамках партнерского взаимодействия магазин национальной одежды «Тарбие», имеющий 11 торговых точек по Республике Казахстан, предоставит национальные костюмы с ярким традиционным колоритом. Посетители торговых центров смогут примерить их и сделать фотографии. Такие зоны планируется разместить в крупнейших ТРЦ страны: SAYA Mall в Актау, Dostyk Mall в Петропавловске, KeruenCity в Актобе, Keruen City Astana в Астане, Infinity Mall в Атырау, Turan Mall в Туркестане, Dostyk Plaza в Алматы, Shymkent City Mall в Шымкенте. 

Также ранее Министерство торговли и интеграции объявило о проведении республиканского конкурса «Sauda in Digital Nauryz» среди субъектов торговли Казахстана. Конкурс проходит с 13 по 20 марта 2026 года и направлен на внедрение современных цифровых решений в праздничное оформление торговых объектов и развитие инновационных сервисов.

Участникам предлагается представить свои проекты в четырех номинациях: «Лучшее цифровое оформление», «Лучшее цифровое поздравление», «Лучшее использование искусственного интеллекта» и «Самый креативный Digital-проект». Для участия необходимо разместить видеоролик в Instagram с хештегом #saudadigitalnauryz и отметить официальную страницу Министерства торговли и интеграции.

Победителей определит экспертная комиссия по критериям креативности, использования технологий искусственного интеллекта, национальной идентичности, вовлеченности аудитории и качества реализации проекта. Итоги конкурса будут подведены 20 марта 2026 года, после чего состоится торжественное награждение победителей.

Примечание: В республиканской акции принимают участие субъекты торговли, которые поддержали инициативу и проявили социальную ответственность. Перечень участников акции по регионам Республики Казахстан прилагается.

